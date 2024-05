Lunes 27 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Trágico fin de semana en las vías del Quindío, tres muertos es el saldo que dejan accidentes de Tránsito en casos aislados, ya son cinco los muertos en accidentes de tránsito en la última semana en las vías del departamento.

El sábado 25 de mayo en horas de mañana se registró un aparatoso accidente de Tránsito en la vía Armenia- Montenegro que dejó dos personas lesionadas.

De acuerdo con la información de las autoridades, el automóvil al parecer invadió el carril contrario y generó el choque frontal con una de las motocicletas y la otra que resultó involucrada no alcanzó a frenar generando también la colisión.

Los dos motociclistas heridos en el accidente fueron trasladados al hospital local del municipio de Montenegro, pero uno de ellos que fue identificado como Carlos Uriel García Gómez, de 58 años falleció debido a la gravedad de las heridas.

El caso más reciente se presentó en la madrugada del domingo 26 de mayo en la vía Pueblo Tapao- Montenegro que dejó dos mujeres muertas en accidente de Tránsito.

El director del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, Uriel Enoc Ortiz informó que dos jóvenes de 19 años identificadas como Katerin Yulieth Cubillos Cárdenas y Selena Valentina Valencia Ramírez se transportaban en una motocicleta que por motivos que son materia de investigación chocan contra un árbol a la altura de la vereda la Esmeralda.

Es de destacar que el viernes 24 de mayo en la tarde se presentó un choque múltiple entre tres motocicletas en la vía que conduce de Quimbaya a Filandia a la altura del sector conocido como Rodillones que dejó cuatro heridos.

La hipótesis que manejan las autoridades es que uno de los motociclistas adelantó en doble línea por eso el llamado es a la prudencia y precaución para evitar estos hechos.

No para la problemática con las abejas en el Quindío, en un nuevo caso por un enjambre en la tribuna occidental del estadio centenario de Armenia fue suspendido el acceso a hinchas en el marco del partido entre Deportes Quindío y Unión Magdalena

Recordemos que en abril y a principios de mayo se registraron tres muertes por picaduras de abejas africanizadas en zona rural de Calarcá y Filandia lo que encendió las alarmas, pero los casos de enjambres persisten en diferentes municipios del departamento.

Los dos hechos recientes se presentaron en Armenia durante el fin de semana, el día de ayer en el Estadio Centenario de la ciudad donde por un enjambre de abejas en la zona de la tribuna occidental fue prohibido el ingreso a los espectadores para evitar cualquier complicación de salud.

La gerente del equipo Deportes Quindío, Angélica Lema indicó que las personas fueron trasladadas a la tribuna de oriental y para el siguiente partido quienes obtuvieron las boletas de occidental tendrán una cortesía.

Reconoció que las abejas están pegadas de los bafles por eso cuando activaron el sonido pudieron alborotarse y por eso fue implementado el plan de contingencia que permitió no tener ninguna persona afectada.

A propósito, el viernes 24 de mayo se registró una emergencia en la institución educativa Cámara Junior de la ciudad cuando un balón golpeó un enjambre de abejas por lo que fue suspendida la jornada académica.

Es de resaltar que 12 niños fueron evacuados hacia la Clínica del Café donde fueron atendidos por el personal de salud sin complicaciones en su condición física.

Al respecto la secretaria de Educación, Paula Andrea Huertas entregó un parte de tranquilidad sobre el hecho y las recomendaciones correspondientes para evitar nuevas emergencias.

Precisó que el llamado es a los rectores y personal directivo docente de los diferentes colegios es a estar al tanto de la presencia de panales con el fin de gestionar lo pertinente para su retiro sin generar un daño para ellos ni para el entorno.

Precisamente esta semana se llevará a cabo una mesa apícola para abordar las diferentes problemáticas.

Polémica en el Quindío por solicitud de restitución inmediata del inmueble donde funciona la empresa prestadora EPQ

A través de un comunicado Empresas Públicas del Quindío dio a conocer que la Gobernación solicitó de manera urgente e inmediata la restitución del edificio que actualmente sirve como sede administrativa de la entidad en el centro de la ciudad.

Al respecto el gerente de la empresa prestadora del servicio, Alejandro Guevara explicó que la necesidad expuesta por la administración departamental es ubicar el archivo y que operaba en el edificio Centenario donde actualmente cursa una acción popular que prohíbe el acceso.

El gerente señaló que el comodato tiene vigencia hasta julio del año 2025, por eso recibió el oficio con gran preocupación porque los usuarios se verán perjudicados ya que esos recursos adicionales pueden ser destinados para mejorar la inversión y calidad en la prestación de los servicios.

Ante la consulta sobre si es una retaliación política, señaló que así se siente porque en la terna no quedó ningún cercano al gobernador por eso lo invitó a trabajar de la mano y olvidarse del pasado.

Mediante un comunicado la gobernación departamental dio a conocer “la solicitud, obedece a las necesidades actuales, dado que el archivo documental que son alrededor de 30 mil cajas se encuentra disperso en diferentes oficinas”

En el comunicado agregó que “genera gran preocupación para la administración departamental, el pretender justificar las deficiencias de la prestación de los servicios a cargo de EPQ en los costos que ocasiona el pago de un arrendamiento”.

Mujeres contratistas y funcionarias del Concejo Municipal de Armenia denuncian malos tratos por parte de un veedor ciudadano

Precisamente en medio de un debate en el recinto aparecieron pancartas donde se exponían las denuncias en contra del reconocido veedor ciudadano Alejandro Rodríguez.

La directora de comunicaciones del Concejo, Yesica Lorena Chacón dio a conocer la problemática que ocurre con ella y otras mujeres que laboran allí. Mencionó que en reiteradas ocasiones el veedor llega al recinto a gritarlas, pegarle a la mesa y con una actitud desafiante.

Resaltó que se han sentido violentadas verbal y psicológicamente puesto que muchas veces que él llega al recinto las afectadas prefieren esconderse para evitar que sean afectadas.

Detalló que con su caso puntual tiene que ver con que en medio de un debate la expuso con su número de contrato aduciendo que le estaba haciendo perfilamiento.

Dijo que ante todos estos tipos de hechos decidió denunciarlo ante la Fiscalía por Calumnia y llamar la atención sobre las intimidaciones de las que han sido víctimas sus compañeras de trabajo.

En ese mismo sentido se pronunció el presidente de la corporación, Juan Camilo Tabares quien respaldó las denuncias realizadas por las mujeres. Fue claro que no es un tema personal, sino que ya son varios los hechos que se han venido registrando en los que genera mucho temor para las funcionarias que cumplen su labor en el recinto.

Enfatizó que al veedor siempre le han brindado las garantías para que exponga sus argumentos en los diferentes debates, pero que un tema que no se puede pasar por alto. Dijo que no tuvo padre sino solo madre por eso solicitó respeto a las mujeres del Concejo Municipal que se han tenido que esconder por puro miedo.

Desde Caracol Radio hemos intentado comunicarnos con Alejandro Rodríguez a través de mensajes por WhatsApp y llamadas, sin embargo, no ha sido posible obtener la respuesta en este caso.

seccional de Carabineros se encuentra desplegando un plan por el tema de la cosecha cafetera principalmente en el área de la cordillera donde los policías han apadrinando toda esta zona rural visitan a las fincas, los dueños d, los administradores, los trabajadores verificando antecedentes

El jefe de la policía de Carabineros del Quindío, Capitán Alexis Restrepo manifestó que están solicitando registros con guías caninos hay mucho consumo de sustancias psicoactivas en las fincas y de esta forma brindarle seguridad también a todos los caficultores principalmente cuando están sacando todas esas cantidades de café porque obviamente es un es un producto que tiene un buen precio y se custodian estas este fruto desde las fincas hasta la cabecera municipal para que de pronto no se vaya a ocurrir un hurto en la zona rural

Los sindicatos de educadores del Eje Cafetero decidieron de manera unánime realizar un paro regional ante las dificultades con el nuevo modelo de salud

En efecto se llevó a cabo una reunión entre la juntad directiva de los sindicatos de educadores del Eje Cafetero como son el Sindicato de Educadores y Trabajadores de la Educación de Risaralda (SER), Educadores Unidos De Caldas (EDUCAL) y el Sindicato Único de Trabajadores de la educación del Quindío (SUTEQ) decidieron de manera unánime realizar un paro el próximo miércoles 29 de mayo.

El directivo del sindicato de maestros en el departamento, Diego León Caicedo indicó que buscan con la actividad llamar la atención sobre la complejidad en la implementación del nuevo modelo de salud.

Resaltó que el paro se llevará a cabo en la ciudad de Pereira donde asistirá una gran delegación del departamento con el fin de exigir a la Fiduprevisora mejores condiciones para la prestación del servicio de salud que no solo es para los docentes, sino que también para sus familias.

Vale la pena anotar que el SUTEQ convocó a una rueda de prensa el lunes 27 de mayo para abordar los avances en el proceso del sistema de salud.

Amplia participación en plantón realizado en Armenia en apoyo a la fuerza pública y para rechazar los hechos de violencia que viven en diferentes regiones del país

En la mañana del domingo 26 de mayo a las afueras de la Octava Brigada del Ejército al norte de la ciudad se llevó a cabo un plantón con el fin de rendir un tributo a la fuerza pública ante la ola de violencia que se gesta en diferentes regiones del país.

El sargento primero Jorge Trujillo, presidente de la asociación de veteranos del Quindío manifestó que el objetivo es rechazar las medidas del gobierno nacional y la falta de respaldo que ha generado las muertes en las zonas de conflicto.

Envío un llamado al ministro de Defensa y al estado en general a tomar acciones concretas en pro de la seguridad de los soldados para que sean eficientes en los combates.

El senador del partido Liberal de Risaralda Juan Pablo Gallo durante su visita a Armenia el pasado viernes se refirió a la polémica carta que el firmo frente al proyecto conexión centro del eje cafetero y las inversiones para la doble calzada Calarcá La Paila

El congresista manifestó “lo primero es el proyecto conexión centro, se va a realizar casi que es un hecho y estamos muy cerca de conseguirlo, si se consigue se va a hacer la conexión que la paila es el hecho fundamental, sobre cuál se sostiene ese proyecto no es un debate no es si les gusta a uno o a otros no es fundamental Porque tenemos esa conexión que es nuestro gran cuello de botella con ayuda a pasar el turismo, el crecimiento económico los pasajeros la carga, o sea, no solo beneficia Al Quindío sino a todo el Eje Cafetero yo diría que a todo Colombia”

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Natalia Johanna Torres Lara, presunta responsable de extorsionar a una mujer en Quimbaya (Quindío).

La investigación estableció que el 12 de septiembre de 2022 la ahora investigada habría creado un perfil falso, en el que se hacía pasar por familiar de la víctima. De esta manera, le hizo creer que supuestamente le había enviado unos regalos.

La mujer fue contactada por una persona que habría fingido representar a la empresa transportadora que traía la encomienda, de esa manera le exigieron el pago de una suma de dinero por un supuesto sobrepeso de la mercancía, además de informarle la presencia en la encomienda de divisas ilegales.

Al parecer, la víctima fue intimidada y presionada con el envío de fotos de su familia y su residencia. El temor causado hizo que la mujer transfiriera más de 3 millones de pesos a la cuenta de Torres Lara.

A pesar de esto, las exigencias económicas continuaron y habrían amenazado a la mujer con judicializarla por una supuesta conducta ilegal. Torres Lara fue capturada en el barrio Marco Fidel Suárez de Bogotá por uniformados del Gaula de la Policía Nacional.

Fuerte vendaval generó caída de árboles, inundaciones y destechamiento de viviendas en el Quindío

En Armenia se presentó una novedad relacionada con una inundación en el barrio La Isabela que fue atendida por el cuerpo oficial de Bomberos de la ciudad.

Sin duda el municipio de Montenegro fue el más afectado con un vendaval que se registró en las últimas horas en el departamento dejando varias viviendas afectadas por la pérdida de cubiertas y la caída de árboles en la vía que conduce hacia Quimbaya.

El secretario de Gobierno de la localidad, Mauricio Cárdenas informó que se registraron varias emergencias por lo que establecieron las visitas correspondientes con el fin de evidenciar los casos y evitar mayores afectaciones.

Empresas Públicas del Quindío realiza intervenciones en los municipios cordilleranos con el fin de mitigar las contingencias derivadas por las lluvias

Y es que una de las situaciones complejas por lluvias tiene que ver con las dificultades en el suministro de agua ante la alta turbiedad.

El gerente de la entidad, Alejandro Guevara señaló que establecen las intervenciones correspondientes para disminuir las eventuales novedades que puedan presentarse en medio de las actuales condiciones climáticas.

Dio a conocer que, en Génova, La Tebaida, Filandia, Montenegro y Salento donde instalaron sulfato líquido para el manejo de la turbiedad con el fin de generar la calidad en la prestación del servicio.

En cuanto a Pijao dijo que establecieron el mantenimiento a 18 hidrantes y también realizarán el mismo proceso en Filandia. De otro lado dijo que en Circasia ya terminaron el mantenimiento preventivo de las motobombas de bombeo en el municipio de Circasia lo que no permitirá contingencias cuando haya fallas en alguna de ellas.

Hoy, lunes 27 de mayo, a partir de las 8:00 a.m., en la Asamblea Departamental del Quindío se llevará a cabo el segundo debate del Proyecto de Ordenanza 005 Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027.

Con el objetivo de incentivar a las personas a que realicen una adecuada disposición de los residuos, la subgerencia de Aseo de Empresas Públicas de Armenia repuso cinco contenedores en el barrio La Fachada, esto, después de que los anteriores que se encontraban en el sector fueran dañados e incinerados.

El docente de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad La Gran Colombia sección Armenia Alejandro Salcedo Jaramillo, participará en audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la Opinión Consultiva solicitada por los Estados de Colombia y Chile sobre “Emergencia Climática y Derechos Humanos” que se desarrollará en Manaos, Brasil el 27, 28 y 29 de mayo de 2024.

En deportes, Con tres quindianos, la selección Colombia de Fútbol de Salón categoría 17 años se coronó campeona mundial de fútbol de salón sub 17 en Paraguay.

En un emocionante, vibrante y disputado partido final, La Selección Colombia sub 17 de fútbol de Salón le ganó 6 a 4 a la Selección de Paraguay en ciudad del este en Paraguay, y logra el campeonato mundial de fútbol de salón categoría 17 años

la selección Colombia es dirigida por el Quindiano Sebastián Vega y donde además hay dos jugadores quindianos que fueron claves y figuras en el campeonato ellos son Jarlinson Misas y Juan Alejandro Beltrán.

De otro lado en el fútbol, el Deportes Quindío perdió de local 2 a 1 con Unión Magdalena en el estadio Centenario de Armenia y sigue último en el grupo B de los cuadrangulares semifinales del Torneo Dimayor de la B, el próximo partido del equipo milagroso será de visitante en Santa Marta ante Unión Magdalena.

