¿Cuánto cuesta el ingreso a la Ciénaga de Mallorquín? Así puede visitar este ecoparque

Uno de los lugares más importantes de Barranquilla es la Ciénaga de Mallorquín, gracias a su ecosistema de manglar, playas arenosas y fondos que lo integran, brindando importantes recursos ecosistémicos e hidrobiológicos tales como peces, ostras, chipi chipi y caracol, según resalta la Alcaldía.

Con 2.5 kilómetros, se ha convertido en uno de los atractivos de naturaleza de ciudad para la práctica del senderismo y avistamiento de aves. Cubre una extensión de aproximadamente 650 hectáreas (6.5 km 2) y tiene 1 metro promedio de profundidad.

La Ciénaga de Mallorquín está protegida por normas internacionales, en 1971 se firmó la ‘Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional’ (RAMSAR), la cual es la principal autoridad intergubernamental sobre los humedales y procura velar para que las contribuciones, hechas por los humedales al bienestar humano, en todos sus aspectos, se reconozcan y fortalezcan en todos los sectores y niveles de la sociedad.

¿Dónde queda?

Está ubicada en su totalidad en el extremo norte del distrito de Barranquilla, sobre la margen izquierda de la desembocadura del río Magdalena (Bocas de Ceniza) en el Mar Caribe.

Limita al norte con el mar Caribe de manera natural, al sur con la carretera Circunvalar que comunica al corregimiento de La Playa con el barrio Las Flores, al oriente conecta con el río Magdalena por medio de dos tubos artificiales que atraviesan el tajamar occidental, y al occidente limita con la desembocadura del arroyo Grande.

¿Cuánto cuesta el ingreso a la Ciénaga de Mallorquín?

El ingreso es totalmente gratis y funciona en ellos siguientes horarios:

Sábados: de 2:30 p.m. a 6:00 p.m. (ingreso hasta las 5:00 p.m.).

Domingos y festivos: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. (ingreso hasta las 2:00 p.m.)

Sin embargo, es importante que al visitarla se evite arrojar basuras o escombros, talar, no construir ilegalmente sobre el cauce de la ciénaga, no verter sustancias tóxicas a la fuente ciénaga y no verter sustancias tóxicas a la fuente hídrica.

Convenio internacional

Hace pocas semanas el ecoparque fue protagonista de un convenio internacional, firmado por primera vez, entre el Center Beidler Forest de Carolina del Sur, en Estados Unidos, y la Alcaldía de Barranquilla para trabajar en temas de cooperación e intercambio científico con un parque internacional.

Desde la Alcaldía de Barranquilla resaltan que el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín está dotado de senderos en palafito que busca generar una experiencia de conexión con el cuerpo de agua y su ecosistema manglar a modo de educación y conciencia ambiental.

Por lo anterior hacen el llamado a practicar la ecocultura, la cual se basa en acciones responsables de los visitantes que permiten armonizar su estadía temporal sin afectación al ecosistema.

