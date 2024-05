Andrés Ricaurte no juega en el Emelec de Hernán Torres: esto dijo del entrenador tolimense

Andrés Ricaurte no pasa por un buen momento en el fútbol ecuatoriano. El experimentado mediocampista, a principios de año, le puso fin a su segundo ciclo por Independiente Medellín para fichar por el Emelec de Ecuador, equipo que cuenta en la dirección técnica con Hernán Torres desde junio del 2023.

Si bien se esperaba que lograra hacerse rápidamente con un lugar en el once titular del equipo, más aún con la salida de Alexis Zapata al América de Cali, la continuidad nunca le llegó. El futbolista de 32 años aseguró en El VBAR Caracol que su paso por la liga “no ha sido bueno” debido a la falta de continuidad e incluso reconoció que, salvo la pretemporada y los primeros dos partidos del campeonato, siempre fue suplente.

Casi no ha jugado en Emelec

“Mi paso no ha sido bueno. No he sumando casi minutos ni he tenido la continuidad que esperaba tener, pero seguimos trabajando duro y esperando que el segundo semestre sea mejor”, sentenció Ricaurte. Y complementó: “En las dos primeras fechas y durante la pretemporada fui titular. Después, por decisión técnica, he ido siempre al banco. Solamente en un partido pude ingresar”.

Cuestionado sobre las razones de su poca participación, el jugador antioqueño sentenció que físicamente se encuentra de la mejor manera y dicha decisión ha sido netamente del director técnico. Si bien indicó que Torres lo ha querido ubicar como volante ‘10′, no tan mixto como lo hacía en el Medellín, por lo pronto el entrenador considera que “otros compañeros están mejor”.

“Hernán siempre trata de que juegue más adelante, como ‘10′. Sigo tratando de adaptarme a su forma de juego y ahí vamos. Seguimos trabajando y tratando de convencerlo con el día a día. Solo queda afrontarlo y estar a entera disposición... Es más un tema de lo que Hernán considera, que algunos están mejor que yo”, dijo.

Futuro deportivo

Andrés Ricaurte tiene contrato con Emelec hasta diciembre de este año. Si bien su participación en el equipo ha sido escasa, el futbolista afirmó que por lo pronto quiere cumplir su contrato y ofertas desde Colombia no ha recibido, más allá de que el campeonato local sigue en curso con los cuadrangulares.

“El fútbol ecuatoriano es similar a nuestro fútbol, siendo el de acá un poco más intenso, más brusco. Tampoco hay mucha diferencia. Mi falta de continuidad ha sido más por decisión técnica, el profe considera que hay compañeros que están mejor. Uno trabaja para lograr convencer y que sepan que uno está con posibilidades de competir”, explicó.

Finalmente, comentó sobre su futuro: “Tengo contrato hasta diciembre, no se me ha dicho nada y tampoco tengo afán de definirlo. Estoy contento acá con mi familia. Hemos estado muy bien, únicamente es el tema deportivo. Espero tener una mayor participación”.