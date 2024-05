Tolima vs. Santa Fe: Alcaldía de Ibagué prohibirá entrada de hinchada visitante

Ibagué

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, anunció que la Comisión Local del Fútbol decidió cerrar fronteras para los hinchas del Independiente Santa Fe en el marco del partido que se disputará el próximo domingo en el Estadio Manuel Murillo Toro, encuentro del que saldrá el clasificado a la final.

“Es una decisión que se ha tomado en el marco del puesto de mando unificado, el secretario de Gobierno después de un análisis de las cifras de seguridad y de la situación que se ha venido presentando con la hinchada, se van a cerrar fronteras”, aseguró Aranda.

A la vez la mandataria local aseguró que la decisión se adopta por la protección de los hinchas del Deportes Tolima “Por la seguridad de este evento, un evento importante, no queremos que la fiesta deportiva se vea empañada por temas de seguridad”.

Por último, sostuvo que se quiere tener la seguridad absoluta que la fiesta deportiva que se realizará en el Estadio Manuel Murillo Toro cumpla con todos los protocolos.

“Queremos garantizarles a todos los ibaguereños que se disfrute de este evento en el marco de la celebración porque estoy segura que el domingo vamos a ganar”, puntualizó la alcaldesa, Johana Aranda.

Horarios de la última jornada

Si bien la Dimayor aún no ha confirmado fechas y horarios de la sexta y última jornada de los cuadrangulares, Sebastián Vargas, periodista de Caracol Radio, informó que tres partidos están confirmados para el día domingo 2 de junio, mientras que el restante se espera pueda disputarse el sábado primero.

En este orden de ideas, los duelos Millonarios Vs. Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga Vs. Deportivo Pereira se jugarían en simultáneo entre 5 y 5:15 de la tarde, mientras que el Deportes Tolima Vs. Independiente Santa Fe iría sobre las 7:30 de la noche. Todo esto el día domingo.

Dato: en el juego disputado en Bogotá entre el Independiente Santa Fe y el Deportes Tolima por la primera fecha de los cuadrangulares finales, se permitió el ingreso de los seguidores del equipo de Ibagué al estadio Nemesio Camacho El Campín.