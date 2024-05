Comunidades campesinas reclaman al ELN comprometerse en cesar el secuestro

Cúcuta

En el último diálogo sostenido entre el Gobierno y el ELN, las comunidades campesinas están pidiendo a los actores armados cesar el secuestro como método de financiación.

César Jerez, representante del baluarte nacional campesino dijo a Caracol Radio que esto produce intranquilidad en algunos territorios.

Resaltó que “es un grave error político del ELN, hay que reiterar que el secuestro no tiene ninguna justificación política, que es un delito atroz, que Colombia ha sufrido el secuestro, que incluso organizaciones guerrilleras que firmaron acuerdos de paz han reconocido su responsabilidad ante este crimen ante la Justicia Especial para la Paz, y el ELN retrocede queriendo implementar una medida de prevención y está generando escenarios contrarios al proceso de paz”.

Manifestó además que “la sociedad en general no entiende el secuestro, no lo admite y no lo acepta, el ELN debe reflexionar sobre esta decisión, puesto que afecta gravemente la posibilidad de mantener un proceso de paz con esa guerrilla. Muy importante para Norte de Santander, para el Catatumbo y para el resto del país también”.

Lo que a este dirigente campesino le preocupa son los anuncios del ELN del proceso de financiación que argumenta este grupo subversivo para poder sobrevivir. Señala que debe buscarse una salida concertada a esta problemática.