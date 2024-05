Kevin Quintero ilusiona con la posibilidad de ganar medalla en Juegos Olímpicos: esto dijo

Kevin Santiago Quintero es una de las apuestas de la delegación colombiana de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. El ciclista llega a las justas como el campeón del mundo en la modalidad de keirin, rótulo obtenido en el Mundial de Glasgow disputado en agosto de 2023. Por su parte, llega con los pergaminos para poder disputar la medalla de oro, pues salió victorioso en los Panamericanos de Santiago de Chile.

En diálogo con Caracol Deportes Domigo, el vallecaucano de 25 años se refirió a la preparación de cara a las justas olímpicas, en donde competirá en las modalidades de velocidad y keirin. Explicó cuál ha sido el plan de cara al certamen internacional, cómo está la mentalidad para hacer una buena participación y aseguró conocer la pista en la que competirá.

Primero sentenció que lleva varios días de concentración pensando en los Juegos Olímpicos, “Ahorita estoy en Alemania, en una concentración hace ya 20 días, primero estuvimos en República Checa, llevamos varios días en la concentración”, aseguró.

Sobre como está preparando los Olímpicos y que se viene en este último mes de cara a las máximas justas del deporte: “Esta semana entrenar acá, es la última semana, toca muy fuerte, acá nos han facilitado muchas cosas, en el gimnasio y otras cosas que en Colombia no hay, entonces trato de aprovecharlo lo máximo posible, el fin de semana, el sábado corremos una carrera de preparación, es como el último teste que tenemos todos los deportistas; van a venir como 50 o 60 personas para corregirnos lo que debemos mejorar para ir a juegos olímpicos. Después vamos a Colombia a seguir preparándonos, luego viajamos a Francia, tengo entendido que no iremos directamente a París, sino primero a otra ciudad de Francia a concentrarnos y terminar la preparación”, afirmó.

¿Conoce el velódromo en el que va a competir?

“Sí, he ido tres o cuatro veces, siento que es un velódromo que lo manejo bien, lo conozco, la gente piensa que no cambia, pero eso influye, ese es un velódromo de más de 250 metros de madera. Uno tiene que tener conocimiento de como entrarle a la curva, si el peralte se puede pasar bien o no, creo que ese punto lo aprovecharé mucho a favor”.

¿Cómo manejan todos estos días de concentración?

“Es un grupo que nos manejamos bastante bien, tenemos el mismo sueño que es ir a Juegos Olímpicos, entonces todos estamos muy metidos en el cuento para hacerlo bien. Por la mañana nos levantamos y tenemos que desayunar todos lo mismo, nos quedamos en un complejo deportivo, todo es muy militarizado, nos organizamos para ir a entrenar, volvemos a almorzar, todos somos deportistas, la dieta es muy organizada, todo eso hace que uno caiga en una monotonía. Los domingos descansamos todo el día y yo trato de ir a conocer o salir al parque”, aseguró.

¿Va a decidir entre el Keirin y la velocidad?

“Estamos preparando la velocidad, son pruebas que van muy de la mano, estos especializándonos en el Keirin, pero la velocidad es muy importante también”.

“Creo que ya tienen que estar inscritos los cupos oficiales, pero soy campeón del mundo del Keirin. Sin embargo, el que corra Keirin debe correr velocidad, entonces vamos preparándola muy de la mano, son pruebas que se preparan muy bien, entonces ya juegan las estrategias que vayamos a tomar y en la forma deportiva en la que lleguemos”, finalizó.