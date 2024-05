Juez de Paloquemao condenado por acto sexual con menor de edad seguirá en el cargo

JUDICIAL

Caracol Radio conoció que esta semana, un juez activo del complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá, fue condenado por actos sexuales contra una menor.

El sentenciado se llama Andrés Felipe Ramírez Aguilar, y actualmente ejerce como juez 30 de control de Garantías de Bogotá,

Deberá pagar 12 años de prisión por el delito de acto sexual con menor de 14 años, pero, seguirá ejerciendo su cargo como juez porque la sentencia en su contra es de primera instancia y la orden de captura solo se hará efectiva cuando dicha sentencia quede en firme. Su defensa apeló y será el Tribunal Superior de Bogotá el que defina su situación jurídica.

Los hechos por los que el señor juez de garantías fue condenado se remontan al 13 de julio de 2011, época en la que no ejercía no como juez, simplemente era un particular.

El fallo dice que el señor Andrés Felipe Ramírez Aguilar, en la noche previa al cumpleaños número 14 de su sobrina, (quien es la víctima) presuntamente aprovechó su cercanía para hacerle tocamientos indebidos.

Así lo explica la jueza que lo condenó.

“Se extraen del escrito de acusación y que refieren los actos de carácter libidinoso que ejerció el procesado Andrés Felipe Ramírez Aguilar sobre su sobrina, quien para el día 13 de julio de 2011, noche previa a su cumpleaños número catorce, estando en el domicilio de su progenitor, señaló un malestar estomacal que la indispuso a lo que su tío, le persuade para que se recueste en la cama de la habitación contigua dándole la espalda a él, situación que aprovecha para masajear primero la cadera de la víctima, luego su estómago con movimientos circulares por debajo de la ropa que fue ampliando hasta casi tocar los genitales de la menor, acontecimiento que la indispuso moviéndose en rechazo a su incomodidad. Momentos después, el señor Ramírez Aguilar le toma la cara a su sobrina y le da un beso en la boca introduciendo su lengua y tomándole la mano la apoya sobre sus genitales para masturbarse, repitiendo movimientos cada vez más rápidos hasta que la menor siente húmeda la mano y cesa el acto”.

Dice el fallo que, a la mañana siguiente, en la celebración de su cumpleaños, el hoy condenado abordó a su sobrina para indicarle que no contara nada de lo sucedido pues ambos podrían meterse en problemas.

Su defensa apeló la sentencia, Caracol Radio supo que solicitará la nulidad del fallo porque no se tuvo en cuenta el fuero del juez, y porque alegará que hay errores y contradicciones en los testimonios que no se tuvieron en cuenta a la hora de juzgar el caso.