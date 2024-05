Presidente de uno de los Sindicatos del poli, amenazó con un cuchillo a varios estudiantes

Medellín

El pasado jueves se reportó un hecho de violencia en inmediaciones del Politécnico Jaime Isaza Cadavid entre el presidente de uno de los sindicatos de trabajadores y varios estudiantes que participan de la asamblea permanente, quienes, al parecer, le solicitaron la renuncia al sindicalista, lo que desencadenó en la situación denunciada.

En el video que fue conocido mediante las redes sociales, se observa al presidente de la Asociación Sindical de Trabajadores Públicos y Trabajadores Oficiales del Politécnico Colombiano (Asinserpol) intimidando con un cuchillo en la mano intimidando a los estudiantes. Además, antes de lo que aparece en el video, presuntamente el denunciado ya había agredido a un estudiante.

Ante esta situación, la institución universitaria emitió un comunicado oficial en el que rechazan la agresión e informó que los estudiantes ya instauraron la denuncia ante la fiscalía contra el sindicalizado. Además, pide que las diferencias sean solucionadas de manera pacífica y dialogada “como institución que nos atañe una responsabilidad social y que está comprometida con los valores éticos y morales, no aceptamos de ninguna manera cualquier forma de confrontación y/o agresión física entre miembros de nuestra comunidad politécnica.”

La institución también dijo que darán trámites ante las instancias competentes y que se tomarán las medidas necesarias para evitar que situaciones de violencia como la denunciada se vuelva a repetir.

Lea también:

Capturaron 6 personas por mal manejo del agua a través de una conexión ilegal en Guayabal

Por fallas en la infraestructura, un colegio de San Antonio de Prado está desescolorizado

¿Qué responde el señalado de la agresión?

Juan Carlos Jaramillo se refirió al caso e indicó que las provocaciones en su contra son frecuentes de parte de algunos estudiantes e incluso señaló a dos directivos de la institución universitaria de estar detrás de esa situación.

“En noviembre me agredieron en la oficina, yo estaba en el interior, hicieron una sonada, me tiraron piedras, pasan por mi oficina, me provocan. El día de ayer, a las 5:35 que terminé mi jornada de la hora, yo vi qué pasa un muchacho que se le dice Santiago, es de ese grupo de defensa popular estudiantil, que antes se llamaba S23. Mi compañero de oficina y mis dos compañeros de oficina han presenciado las sistemáticas provocaciones que las mandan a hacer Jorge Mario Durán Franco, el secretario general de la época en el año 2023, y hoy es el vicerrector de extensión, y el vicerrector administrativo, Óscar Alberto Gaviria Palacio”.

Agrega que antes del incidente uno de los estudiantes le había impedido el paso dentro del ‘poli’, asegura que así sucedió por varios bloques hasta que el muchacho que dice haber sido agredido se lanzó al piso y niega que lo haya tocado, luego salió del claustro y en la parte externa reconoce que sí esgrimió el arma cortopunzante.

“Yo me salí de la portería, ya en la plazoleta del metro, y efectivamente yo sí saqué mi arma de dotación porque es mía personal para mi defensa, porque desde el año pasado vengo siendo amenazado de muerte, hostigado, esta información la tiene la fiscal 42 Especialidad de Derechos Humanos de la Ciudad de Medellín”, agregó.

Dice que también ha sido atacado mediante las redes sociales, es lo que argumenta el denunciado. Y agrega que, aunque piden su renuncia, no lo hará.