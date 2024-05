Peirano y la ilusión de una final con Santa Fe: ”Cada partido es historia nueva”

Independiente Santa Fe se convirtió en el gran favorito para llegar a la final del fútbol colombiano por parte del grupo B, tres victorias y un empate lo consolidan como el único equipo invicto de los cuadrangulares finales y el equipo está fortalecido anímicamente para lograr la anhelada décima estrella.

La próxima fecha podría ser consagratoria para el ‘león,’ pues una victoria podría dejarlo en la gran final, dependiendo solo de que el Deportes Tolima no logre la victoria ante Once Caldas en Ibagué; sin embargo, no todo está escrito, pues el cuadro ‘pijao’ posee el punto invisible y la última fecha se jugará en Ibagué entre tolimenses y bogotanos, siendo una posibilidad que ambos equipos queden igualados en puntos, dejando el ‘vinotinto y oro’ con ventaja deportiva en el desempate.

El técnico ‘cardenal’, Pablo Peirano, es consiente de la situación y por eso pidió cautela ante la ilusión de la afición, que ya da por hecho que su equipo será uno de los finalistas.

Análisis tras el partido: “El primer tiempo, como se están presentando todos los partidos, se entra con mucha emoción, con mucha carga de lo que todos nos estamos jugando, y por lo general los primeros tiempos son más trabados y físicos, y en el segundo tiempo hay que mantener la intensidad. Nosotros entramos, corregimos algunos movimientos y el fútbol son momentos, el partido los tiene, y nosotros lo aprovechamos”.

Sobre Daniel Torres: “Con respecto a Daniel o a los volantes que juegan en esa segunda línea, tienen la obligación de aportar en la parte ofensiva cuando tenemos juego por banda. Tanto Daniel como Joan, Juan Pablo, Yilmar. A mí me gusta que el jugador se exprese, se suelte dentro de la cancha dentro un contexto, y Daniel, como todos los grandes, tiene la capacidad de llegar con gol. Es una característica de nuestro equipo que los volantes lleguen al área. Daniel está teniendo efectividad porque es un jugador que insiste y es de esos que da una emotividad para todos”.

La ilusión de una final: “De una manera muy natural, por supuesto que alimentamos la ilusión, pero cada partido es una historia nueva, cada partido hay que presentarse de una manera que la sentimos y hacer esfuerzo. Es partido a partido, sí nos ilusionamos todos, no lo vamos a negar, pero lo usamos como una fuente de impulso, pero no nos imaginamos que ya tenemos el punto del fin de semana porque eso no está escrito; eso es lo que nos mantiene la línea a todos”.

El estado de la plantilla: “Entiendo al futbolista porque soy futbolista de alma. Cada uno entiende su rol y cuando te toca salir y entra un compañero lo hace bien. Todos apuntamos para el mismo lado, para que a Santa Fe le vaya bien, estamos todos unidos en el proyecto”.

Santa Fe recibirá en el Campín a La Equidad el próximo domingo 26 de mayo a las 17:00, el cuadro ‘asegurador’ es colero y no ha sumado ni un solo punto en estos cuadrangulares finales.