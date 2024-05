En Pasto una jóven estuvo a punto de morir en clínica estética de garaje

Pasto - Nariño

En las últimas horas se reportó un grave caso de negligencia médica en el que un médico general, sin la debida formación y experiencia, realizó una cirugía estética a una paciente en un lugar no habilitado, lo que le provocó graves complicaciones para la paciente.

Las autoridades de salud confirmaron que el médico, quien prestaba servicios de consulta médica general en un consultorio no registrado, no estaba facultado para realizar este tipo de procedimientos, además, la cirugía se llevó a cabo en un “quirófano de garaje” que no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad e higiene.

“Los lugares en donde se practicaban estos procedimientos, no contaban con las condiciones mínimas de habilitación, higiene, además no tenían equipos de monitorización y carecían de buenas prácticas de esterilización y bioseguridad, de igual forma, el talento humano no era competente para realizar cirugías plásticas.” Señaló la directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño Ana Belén Arteaga.

#Atención | ¿Cómo va el caso de la clínica estética clandestina en Pasto?



El IDSN identificó que la persona que atendía el lugar, había sido requerido en el 2023 por la institución y en ejercicio de sus funciones de vigilancia y control, selló los consultorios en los que… pic.twitter.com/8v9ZWkzam0 — Caracol Pasto (@CaracolPasto) May 24, 2024

El hecho, que se registró en el barrio Jerusalén de Pasto, dejó a una joven en un delicado estado de salud debido a que al parecer, en medio del procedimiento, se habría presentado varias complicaciones de salud que no pudo sortear el supuesto cirujano.

¿Quién era el supuesto cirujano?

Las autoridades advirtieron que, aunque el profesional que atendía estos casos es médico, aun no se encontraba en el Registro Único Nacional en Talento Humano en Salud, Runths, requisito obligatorio para ejercer la profesión en medicina en Colombia.

Como consecuencia de esta situación, la paciente presenta serias complicaciones que están siendo atendidas en el Hospital Universitario de Nariño, sin embargo, el Instituto Departamental de Salud de Nariño advirtió que esta no es la primera vez que las autoridades tienen que intervenir un establecimiento clandestino operado por este sujeto.

“Tan pronto se conoció de este evento adverso, el IIDSN identificó que la persona que atendía el lugar, había sido requerido en el 2023 por la institución y en ejercicio de sus funciones de vigilancia y control, selló los consultorios en los que laboraba en ese entonces y además, reportó ante Fiscalía y Tribunal de Ética Médica para las respectivas intervenciones.” Aseguró la directora.

Desde la entidad se pidió el apoyo de la ciudadanía para identificar estos sitios clandestinos y evitar que más personas sigan cayendo en estos procedimientos que, debido a su bajo costo, puede parecer atractivo, sin embargo, no brinda las garantías necesarias para este tipo de procedimientos.