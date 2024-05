Horóscopo 24 de mayo: signos que tendrán dificultades de salud, según el Profesor Salomón

El Profesor Salomón es uno de los tarotistas más reconocidos del país, ya que a lo largo de su trayectoria en la astrología ha sido difusor de mensajes y claves para entender la cotidianidad de cada signo zodiacal; pues brinda aspectos a tener en cuenta en factores como el amor, el trabajo, el dinero, la salud física y emocional, entre otros, como los signos que recibirán buenas noticias en mayo.

En ese sentido, este 24 de mayo el tarotista inició mencionando que el color del día es el amarillo, el número del día es el 1466, recomendando ofrecer un Santo Rosario a la Virgen para finalizar la semana de la mejor manera y anunciando algunos signos zodiacales que tendrán problemas de salud, por lo que aquí le contamos todo lo que debe saber según su signo y las predicciones en este viernes:

Signos que tendrían dificultades en la salud este fin de semana

De acuerdo con el tarotista, los que deben estar atentos con todo lo relacionado con la salud en este periodo del mes son los nacidos bajo los signos de Libra y Piscis. Asimismo, reveló cuál es la parte del cuerpo a la que le tienen que poner atención. Descúbrala según su predicción:

Horóscopo de HOY, 24 de mayo

Aries

Para las personas nacidas bajo este signo zodiacal, el tarotista asegura que vienen noticias favorables en el aspecto económico este fin de semana, por lo que puede llegar un dinero que estaba esperando y va a poder pagar deudas.

Además, manifiesta que pronto mejorará el aspecto amoroso, así que se fortalecerá su amor, o incluso puede terminar ciclos, todo dependiendo de lo que sea mejor para usted. El número de la suerte para este signo es el 2370.

Tauro

El tarotista indica que se viene una época de mucho trabajo, aunque va a poder resolver sus compromisos sin problema. Además, viene una oportunidad para viajar al extranjero, así que podría revisar los destinos ideales para viajar según su signo, dando clic aquí.

El número de la buena suerte para los nacidos bajo este signo, es el 5055.

Géminis

Para los nacidos bajo este signo, afirma que viene una época de “reinado”, por lo que tendrán bendiciones y estabilidad en su vida.

Sin embargo, hace un llamado a solucionar una firma pendiente de papeles o documentos importantes, para lo que se recomienda aplicar los métodos infalibles para que no le falsifiquen la firma. El número recomendado es el 6074.

Cáncer

El astrólogo indica que este fin de semana tendrá una grata sorpresa de una aprobación o logro. Además, se solucionar una situación familiar que estaba pendiente.

El número que aconseja para este signo es el 2668.

Leo

El Profesor Salomón afirma que los nativos de este signo tendrán poder para demostrar cosas que quieren y para vencer enemigos, por lo que es una época de fortaleza.

No obstante, hace un llamado a tener cuidado con las personas negativas a su alrededor y las envidias existentes debido a sus éxitos, por lo que podría hacer algunos rituales para alejar las envidias. El número aconsejado por el astrólogo para este signo es el 0472.

Virgo

Para los nacidos bajo este signo, el astrólogo mencionó que deben adaptarse a cambios que son necesarios, mencionando que pronto recibirán un dinero que llegará con bendiciones. El número aconsejado para este signo es el 1390.

Libra

El tarotista indicó que los nativos de este signo deberán cuidarse en la salud, especialmente deben tener la tensión arterial controlada, lo que se logra a través de una alimentación adecuada y otros métodos. El número recomendado es el 2609.

Escorpio

De acuerdo con el tarotista, los nativos de este signo tendrán suerte en los juegos de azar. A su vez, se fortalecerá pronto su aspecto emocional y es un gran momento para hacer un negocio de finca raíz.

Además, indicó que el número que recomienda para la suerte es el 0033.

Sagitario

Esta es una época clave para relucir en el factor económico, pues llegará a sus manos un dinero que estaba esperando. Además, asegura que se podrán aclarar algunos inconvenientes con su pareja, pues el aspecto amoroso será beneficiado en esta temporada.

El número recomendado para los nacidos bajo este signo es el 5288.

Capricornio

Uno de los aspectos positivos que prevalece en este tiempo para los nacidos bajo el signo de Capricornio es la fortuna, pues tendrá suerte en los juegos de azar.

Además, indica que hay que prestarle atención al amor y solucionar situaciones que están pendientes y buscar el equilibrio. El número de la suerte del día es el 4072.

Acuario

El tarotista asegura que los acuarianos recibirán un dinero que dará tranquilidad a sus proyectos. No obstante, hace un llamado a no disgustarse ni mantenerse tenso con las personas a su alrededor, ya que esto no lleva a nada. El número recomendado es el 0123.

Piscis

El astrólogo aseguró que los piscis deben seguir adelante con proyectos, pues pronto saldrán favorablemente unos papeles o documentos que estaba esperando.

Sin embargo, hace un llamado a cuidarse y alimentarse bien, pues de eso dependerá su salud en este periodo por lo que le recomendamos seguir una dieta equilibrada en nutrientes. El número que recomienda para las personas nacidas bajo el signo de Piscis es el 9415.