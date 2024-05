El Pulso del Fútbol, 24 de mayo de 2024

Santa Fe vs. Once Caldas / Colprensa

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre el debate que ha generado la no convocatoria de Kevin Mier a la preselección de la Selección Colombia previa a la Copa América. Juan Felipe dijo: “Yo creo que hay mucha gente que no quiere ver a Montero en el arco de la Selección Colombia, sencillamente por ser jugador de Millonarios, pero para mí el mejor arquero es Kevin Mier”. Sobre el tema César agregó: “Algunos oyentes nos escribieron que Kevin Mier se hizo un gol en su último partido en la liga mexicana, pero yo les digo que no tuvo nada que ver en esa anotación”.

