Diputado denuncia aumento de la extracción de material del río Risaralda

Pereira

La denuncia la hizo el diputado Javier Ocampo López, quien está solicitando a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda que ejerza un efectivo control sobre esta fuente hídrica, pues habría un crecimiento desbordado de las dragas y empresas que extraen material del río Risaralda.

De acuerdo con la denuncia del diputado, buena parte de los problemas de inundaciones que se presentan en La Virginia, obedecen a que muchas de estas plantas de explotación le han cambiado el cauce al río sin ningún tipo de autorización o control por parte de la Carder.

“¿Dónde está la autoridad ambiental?, lo hemos dicho hace muchos años, que le hagan monitoreo permanente al río Risaralda, tenemos varias empresas que extraen material del río y lo hacen desbordadamente, no hay nadie que los controle y, el problema de las inundaciones de La Virginia es porque le han cambiado el cauce al afluente. No hay poder humano que controle el tema y todos evaden su responsabilidad, uno le tira la pelota al otro, eso le toca a Caldas, no, que le toca a Risaralda y así nadie hace nada. Dios no permita en La Virginia podría pasar una tragedia si se represa el río entre Belén de Umbría y Mistrató”, denunció el diputado Ocampo

El corporado solicitó de manera pública a la entidad ambiental del departamento, que realice un seguimiento y un monitoreo permanente al río Risaralda, un ejercicio que la comunidad de La Virginia está reclamando desde hace años, sin que hasta el momento se haya tomado acción alguna.