Daniel Giraldo: “Fue un golpe duro la eliminación de la Libertadores”

Millonarios ha vivido un primer semestre de año extraño. De la ilusión por volver a la fase de grupos de la Libertadores, a quedar eliminado y sin opción si quiera de participar en la Sudamericana, además de una epidemia de lesiones sufridas desde principio de la Liga colombiana. El conjunto de Alberto Gamero está viviendo uno de sus momentos más críticos desde que el samario está en la institución y solo les queda optar por llegar a la final del rentado local, aunque no dependen de sí mismos.

En diálogo con El VBar Caracol, uno de los referentes del plantel, como lo ha sido Daniel Giraldo, se refirió justamente a esas dificultades que han tenido que vivir como grupo. Destacó el golpe anímico que afrontaron con la eliminación del torneo internacional y aseguró que no hay un desgaste en el proyecto.

“En este momento no tenemos margen de error, hay que salir a ganar. Mañana (ante Pereira) tenemos que ganar e ir partido a partido, nos quedan estos dos partidos y para lograr una clasificación hay que buscar ganarlos”, inició diciendo sobre las posibilidades que tienen para llegar a la final en un grupo en el que son últimos con 4 puntos, pero con vida por ir a la definición.

Otras declaraciones de Daniel Giraldo

¿Le gustaría una final con Santa Fe?: “Yo creo que nosotros tenemos que pensar primero en nuestro cuadrangular. Está muy cerrado. Todos nos hemos sacado puntos y quedan dos fechas. Queremos hacer nuestro trabajo y esperar que así como ganemos, el siguiente partido también y se nos puedan dar los resultados para esperar a llegar a la final”.

Los problemas durante el semestre: “Los marcadores adversos hacen ver que el equipo en todas sus líneas no se vea bien, pero yo creo que en este momento debemos sacar esto adelante. El equipo ha pasado por momentos más difíciles. Demostramos que podemos, que el equipo tiene grandes jugadores y esperamos hacer las cosas bien y tratar de llegar a una nueva final. Es algo que es meritorio para nosotros y esperamos seguir por la misma senda”.

Las lesiones en el semestre: “El tema de la cantidad de partidos pueden hacer mella en un desgaste físico, pero yo creo que eso no lo veo como una excusa. Todos los equipos han tenido doble competencia y han sido cosas desafortunadas. Es una realidad las lesiones, pero tenemos que poner la cara por nuestros compañeros y demostrar que tenemos hambre y ambición de llegar a una nueva final”.

¿Cómo maneja Gamero la adversidad?: El profe es una persona de mucha experiencia y sabiduría. Venimos con muchos años de hacer muy buena labor, simplemente este semestre hemos perdido algunos partidos y eso hace ver todas las cosas malas que se tenían, pero no se mencionaban. Cuando no se consiguen los resultados se van a buscar culpables, pero nosotros estamos fuertes. Dentro del grupo sabemos que somos de experiencia y maduros, los jóvenes saben que tiene que aportar y es la misma forma como se ha trabajado siempre, no cambiar nuestro espíritu y las ganas de ganar, porque los resultados puedan aparecer, pero debemos estar fuertes.

Paridad en los cuadrangulares: “Se sabía que iban a ser duros los cuadrangulares. Eran muy parejos, de pronto el equipo que no ha podido sumar es Equidad, pero venían haciendo un excelente torneo, entonces yo creo que son cuadrangulares muy parejos. Santa Fe va bien, pero creo que no ha conseguido nada porque tiene dos partidos por delante y va a ser muy cerrado, el que menos equivocaciones tenga y aprovechen las oportunidades”.

¿Desgaste en el proyecto?: “No creo, llevamos jugando muy bien al fútbol y yo creo que este momento es un momento que algunos equipos lo tienen, que es difícil en lo futbolístico, se suman las lesiones, pero el equipo tiene la misma idea, que es salir a jugar y ganar con los jugadores que sea. La intención y lo que nos dice el profe es siempre salir a ganar”.

Eliminación de la Libertadores: “La realidad es que fue un golpe duro la Libertadores porque teníamos mucha ilusión de hacer una buena copa, somos un equipo que a nivel local hemos hecho buenas cosas y la idea era esa, ir a la Copa y tratar de demostrar un buen fútbol y no se dio así, pero estamos fuertes. Nos golpea porque no era lo ideal, pero tenemos que levantarnos, En millonarios no hay tiempo de espera y la gente te va a exigir, que el equipo vaya bien. Tenemos una oportunidad linda, dos partidos que para nosotros son finales y queremos afrontarlos de la mejor manera”.