Gustavo Torres: “Santa Fe siempre juega con línea de cinco, es un equipo defensivo”

El extremo vallecaucano de 27 años, Gustavo Torres, es hombre importante del Once Caldas, desde su llegada ha logrado ganarse la confianza del entrenador Hernán ´El arriero´ Herrera en el equipo titular, además ha logrado construir un tridente ofensivo peligroso junto a Dayro Moreno y el ecuatoriano Billy Arce. Torres habló en El Alargue de Caracol Radio acerca del momento que vive el equipo, su próximo partido ante Santa Fe y aseguró que están mentalizados en clasificar a la gran final.

Once Caldas está invicto en el cuadrangular B, producto de dos empates y una victoria, cinco puntos que lo tienen segundo en el grupo y solo a dos unidades del líder. Se le inició preguntando por cómo ha visto y ha vivido los cuadrangulares, a lo que respondió, “Son unos cuadrangulares muy peleados, de muy buen nivel, todos los equipos han demostrado que cualquiera puede estar en esa final, está claro que se va a definir en los pequeños detalles para ver cuál de todos es el que va a poder disputar la final”, afirmó.

De los equipos clasificados, el conjunto de Manizales es el menos goleador, solo ha logrado anotar 19 tantos en 22 partidos. Esto dijo sobre el tema del gol en el equipo: “El objetivo siempre es llegar a gol, porque eso es lo que te da la posibilidad de ganar, Dayro es un goleador neto, Billy tiene gol, yo este semestre casi no he tenido registro de gol, pero también soy un jugador que también tiene gol, ojalá se me abra el arco en estos partidos tan importantes. He tenido una serie de problemas físicos, pero ya no estamos recuperando, la seguidilla de partidos de la temporada ya se siente un poco, pero nos preparamos para eso”.

Sobre lo que le pide el ‘Arriero’ Herrera: “Siempre ha sido un trabajo en conjunto, todo el equipo, se hace un trabajo muy táctico, pero en lo personal él me conoce, sabe mis virtudes, soy un jugador que tiene buen juego aéreo, buen remate, buen centro, llego bien a gol, el profe trata de sacar lo mejor de cada uno, eso ayuda mucho es un complemento. Yo tengo esa ida y vuelta que es importante, pasar la línea del balón, hay que sufrir y yo he demostrado que y tengo ese orden táctico. Más allá de eso, me pide que aporte mucho en ataque”, aseguró.

Próximo partido ante Santa Fe, ¿Cómo lo han planteado?

“Santa Fe es un equipo que siempre juega con una línea de tres, que es más una línea de cinco, es un equipo defensivo. Sin embargo, defiende muy bien, tiene jugadores como Hugo Rodallega o Daniel Torres. Sabemos que en la pelota quieta ellos son fuertes, se agrupan muy bien para defender, nosotros nos aferramos a nuestro trabajo, a lo que nos ha dado resultado en el torneo. Debemos finalizar las opciones que tengamos, porque a medida que pase el tiempo, ellos meten la línea de cinco y es más difícil penetrarlos. Esperamos no equivocarnos atrás, que en la parte de adelante, en cualquier momento podemos hacer gol”, afirmó Torres.

¿Sueñan con llegar a la final del fútbol colombiano?

“Siempre, yo en lo personal en cada equipo donde he estado trato de sobresalir, de que el equipo sea protagonista, esta no es la excepción, yo vine acá con un objetivo, con el pasar de los partidos nos vemos ya muy cerca. El anhelo está en llegar a la final y ser campeón”.

Contra quién la final: “El otro grupo también está bastante parejo, los visitantes ganaron, entonces con cualquiera va a ser una linda final. No me atrevo a dar un equipo, simplemente me atrevo a decir que ojalá Once Caldas esté en la final”, finalizó Gustavo Torres.