Marcelo Ortiz: “Me siento muy identificado con el club, muy cómodo y feliz”

Marcelo Ortiz, defensa central argentino de 30 años que llegó como uno de los principales refuerzos de Independiente Santa Fe para esta temporada, adaptándose rápidamente y ganándose la confianza de Pablo Peirano en el once titular, habló en El Alargue de Caracol Radio. Ortiz se refirió al gran momento que vive el equipo capitalino, elogió a Hugo Rodallega y aseguró que el objetivo es jugar la final del fútbol colombiano.

Inicialmente, analizó el partido ante Once Caldas, donde empataron sin goles en condición de visitante, juego pálido y de poco fútbol. “Nosotros intentamos ir a ganar el partido, el rival, el contexto y como estaba la cancha juega. Fue un partido bastante dinámico, luchado y nosotros no podíamos controlar la pelota, no fuimos claros con los pases, entonces cuando no se puede jugar bien o no se puede ganar, no hay que perderlo, tenemos un orden, una disciplina táctica que es lo que mejor nos sale”, afirmó.

Santa Fe hizo una buena primera vuelta de los cuadrangulares y es líder de su grupo con 7 unidades, esto dijo sobre si se sienten tranquilos y cerca de la final: “No, es un grupo muy parejo, creo que estos dos partidos de local los tenemos que aprovechar, hacer valer el punto que sacamos de visitante. Si llegamos a entrar en la tranquilidad o en relajarnos, creo que vamos a quedar por fuera del objetivo que nos trazamos, que es llegar a la final”.

Opinión del formato del torneo: “Me gusta, nunca había jugado este tipo de formato. En lo personal me siento bien, fui de menor a mayor, me adapté rápido, me siento identificado con el club, con el equipo, me siento muy cómodo y feliz e intento que eso se vea reflejado también dentro de la cancha, y que lo podamos coronar con algo importante”, aseguró.

El cuadro cardenal tiene en la zona defensiva una de sus mejores armas, es el segundo equipo que menos goles ha recibido en el torneo, solo le han convertido en 12 oportunidades, ninguna en el cuadrangular. Ortiz analizó la clave para ser fuertes en la parte de atrás, “nosotros tenemos una disciplina táctica, nos cerramos a eso, tenemos un nivel defensivo muy bueno con respecto a los equipos que estamos en cuadrangulares. Tuvimos varios compañeros que no pudieron estar por lesión, suspensión y el que le toco estar lo hizo de muy buena manera. Es eso, el sacrificio y el empeño del cuerpo técnico por mejorar la zona defensiva y durante el campeonato se volvió una de nuestras fortalezas”.

Elogios al goleador y capitán del equipo, Hugo Rodallega

“Hugo es un referente, más allá de eso hoy es nuestra bandera dentro de la cancha junto con Daniel Torres. Rodallega es el jugador más grande de nosotros y es el que más corre, el que más tiene sacrificio y eso contagia. Uno no se queda con la trayectoria, sino con lo que hace día a día. Ya valoro mucho qué partido a partido te lucha todas las pelotas. Se las arregla para aguantarla, para crear sus situaciones y marcar, tener un goleador como él es muy importante para nosotros”, afirmó Ortiz.

Sobre el próximo partido ante Once Caldas

“Enfrentamos al mismo rival, cambia el contexto, ahora nosotros somos locales, tenemos dos partidos de local. Vamos a salir a buscar el partido, no nos podemos relajar, ese es el secreto. Santa Fe es sacrificio constantemente, humildad a la hora de correr, si dejamos de hacer ese trabajo es donde perdemos y nos podemos llegar a equivocar. Si logramos sacar adelante los dos partidos de local empezamos a encaminar el objetivo”.

Que han trabajado para llevarse la victoria: “Ellos tienen una parte ofensiva importante, tienen un goleador también que tiene buenos movimientos, por algo también es el goleador del torneo, unos extremos muy rápidos; por eso debemos estar más atentos de lo normal. Vamos a tomar el protagonismo”, complementó.

Apoyo de la gente y mensaje a los hinchas

“La verdad que en estos últimos partidos nosotros sentimos mucho el apoyo de la gente, este jueves es un partido trascendental donde necesitamos de todos, que vayan muchos hinchas. Agradecido por todos los partidos anteriores que han creado un clima muy lindo, esperamos terminar festejando como todos deseamos”.

¿Contra quién le gustaría una posible final?

“El otro grupo es mucho más parejo, pero todos son rivales muy difíciles, hay dos grandes como Millonarios y Junior. Nosotros tenemos que estar preparados para ganar a cualquiera, pero lo principal es nosotros llegar a la final”, finalizó Marcelo Ortiz.