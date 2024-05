Falta de quórum frenó discusión del proyecto de ley estatutaria de educación en Senado

Colombia

El proyecto de ley estatutaria de educación sigue sin avanzar en la Comisión Primera del Senado de la República. Este jueves, 23 de mayo, la iniciativa del Gobierno estaba en el primer punto del orden del día, pero no se logró conformar quórum decisorio en esa célula legislativa. Lo anterior, obligó a levantar la sesión.

La senadora María José Pizarro, en medio de la sesión, aseguró que existe una estrategia dilatoria frente al proyecto. Cuestionó a la congresista Paloma Valencia: “A pesar de que existe quórum deliberatorio, que nos permite debatir y escucharla, prefiere retirarse”.

Sin embargo, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia acudió al derecho a réplica y ratificó la decisión de retirarse de la sesión: “Yo estoy aquí en la oficina desde las 9 de la mañana, vine acá a las 9:20, volví y salí. Aquí hay siete senadores, no va a haber quórum decisorio, yo no voy a hacer la presentación de una ponencia, que me ha costado mucho trabajo, si aquí no hay quórum decisorio”.

Una vez se levantó la sesión de la Comisión Primera, la senadora Pizarro insistió en sus críticas contra la senadora Valencia. Insistió en que podía presentar la ponencia con el quórum deliberatorio que había en ese momento.

“La senadora Paloma Valencia pudo perfectamente presentar su ponencia, contraargumentar, y podíamos levantar si en el lapso de ese tiempo no se configuraba quórum decisorio. Ella misma decidió retirarse y fíjese que fueron llegando congresistas y al final sólo faltó su presencia para poder conformar el quórum decisorio, teniendo en cuenta que el senador Ariel Ávila estaba por llegar. (…) que la sociedad saque sus conclusiones, pero hay una intención por imponer un plan tortuga porque este proyecto, que pasó por unanimidad en la Cámara de Representantes, se hunda por tiempos”, agregó Pizarro.

La iniciativa, que tiene tres ponencias radicadas, según sus promotores, busca garantizar la educación como derecho fundamental. Elevarlo a rango constitucional.

La Comisión Primera del Senado agendó el proyecto para el próximo martes 28 de mayo. Esta ley estatutaria, junto a la pensional, hace parte de las iniciativas claves del Gobierno de Gustavo Petro.