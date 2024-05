No hay bicicletas para implementar el proyecto de la bici pública en Manizales: Alcaldía

Manizales

Hay preocupación en la ciudad porque las zonas de estacionamiento de las bicicletas públicas están siendo invadidas y utilizadas para otras funciones. Ante esto Caracol Radio, consultó a la secretaria del Medio Ambiente de Manizales, quien indicó que se debe tener paciencia porque en primer lugar no hay bicicletas, porque las que recibieron de la administración anterior están sin frenos y no son útiles. En segundo lugar, se debe realizar un estudio para determinar las rutas del nuevo modelo de ciclorrutas en la ciudad y por eso el tema de la apertura se va a demorar, sin embargo, la Secretaría del Interior va a realizar un plan para que estas estaciones no sean ocupadas indiscriminadamente por otras personas.

" Para activar el programa se debe realizar estudio que incluye claramente por dónde se puede circular de forma segura, cuál va a ser el carril preferencial, cómo va a ser nuestro sistema de movilidad, pero que sea un sistema muy seguro para para los ciudadanos y además se deben comprar bicicletas nuevas”, dijo la secretaria de Medio Ambiente de Manizales, Yessica Quiroz.

La Secretaría de Medio Ambiente no especificó un tiempo para el inicio de este programa y todo depende del estudio que se realizará por parte de la Alcaldía de Manizales.

