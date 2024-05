Avanzan las investigaciones de las amenazas contra funcionarios de la alcaldía de Tunja

Tunja

En las últimas semanas, varios funcionarios de la alcaldía de Tunja han recibido amenazas que han generado preocupación en la administración y las autoridades. El alcalde Mikhail Krasnov se pronunció al respecto, instando a que, si las amenazas son dirigidas contra él, dejen en paz a su equipo de trabajo.

“En cuanto a la posición de la administración, rechazamos estos actos. Me parece muy arcaico, y ya que es parte de la costumbre sobrevivió en el país de hacer esa presión con amenazas, llamadas nocturnas, poner panfletos debajo de la puerta”, dijo el alcalde, sumando que van a seguir trabajando pese a las amenazas.

“Yo personalmente puedo decir que, si es contra el alcalde, pues que dejen en paz a los funcionarios, pues si matan a uno, yo pongo otro, Dios no quiera. Obviamente lo que queremos decir desde la administración es que nosotros no tenemos miedo, vamos a tomar todas las medidas gracias a Dios, la fiscalía, la Policía Nacional y la ONP van a tomar medidas obviamente adecuadas, porque por un panfleto no van a colocar camionetas blindadas” aseguro Krasnov,

¿Las amenazas se deben a actos de corrupción?

“No puedo relacionar una amenaza con un hecho de corrupción concreto, obviamente siempre estoy pensando, esto tiene que ver con la alcaldía, entonces qué tipo de intereses pueden perseguir los autores de esta amenaza, me imagino que por algunas acciones ya que nosotros hemos extinguido algunos negocios ilegales o algunos esquemas que nosotros aún no entendemos”, respondió Krasnov

¿Qué dice la policía sobre las amenazas?

“Estamos coordinando con todas las instituciones pertinentes para garantizar la seguridad y la integridad de los funcionarios amenazados”, aseguró el coronel Marcos Forero de la Policía Metropolitana de Tunja.

También se refirió a la seguridad que tienen en este momento para los funcionarios, “tenemos conocimiento por algunas publicaciones que se generaron en medios de prensa, tomamos la decisión inmediata de solicitar un consejo de seguridad para tratar el tema, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, así mismo, con nuestra seccional de protección se ordena tomar contacto con cada una de las personas afectadas con el fin de comenzar y dar inicio a la ruta de protección”, dijo el coronel. Igualmente, la policía metropolitana esta realizando patrullajes que incluyen las residencias de estas personas que están siendo amenazadas

Por su parte, la secretaría de la mujer de la alcaldía rechazó las acusaciones que la vinculan con las amenazas contra la concejal Sandra Estupiñán.