Dos meses, sin soluciones, completa asentamiento irregular en Caucasia, Antioquia

Antioquia

Casi dos meses completa la invasión de cinco mil personas en un predio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, el alcalde le está pidiendo al gobierno nacional celeridad en la consecución de un lugar que les permita tener un asentamiento digno a las familias.

¿Por qué no se ha dado solución?

No se ha dado solución porque no hay un predio que pueda albergar a cerca de cinco mil personas que son las que se estiman diariamente llegan desde lugares como el sur de Córdoba, sur de Bolívar, específicamente los municipios de La Apartada, Buenavista, Córdoba, Durex, Planeta Rica y también han identificado extranjeros venezolanos en este predio, pues aclara la alcaldía de Caucasia que el 90% de estas personas no se quedan a pasar la noche.

Lo que más le preocupa a Johan Moreno, alcalde de Caucasia es que supuestos líderes estarían cobrándole a estas familias por venderles, parte del lote.

“Como líderes que llegan a estos predios porque no ha llegado la información en donde, aparte de eso, les venden a 200, 300, 500 mil pesos un lote generando falsas expectativas en esto porque no está clara la realidad del bien, la derecha o el buen actuar de la administración en hacer valer el bien privado en esto como nos lo solicitó la querellante en este momento doña Ami Judíth Candón”, le dijo a Caracol Radio el mandatario local.

Teme la alcaldía que esta situación se convierta en una crisis humanitaria en la que se siente con la manos atadas, tras la suspensión del desalojo que se realizaría hace casi un mes.

¿Qué pasó con el desalojo?

A pesar de que ya había un protocolo, la SAE tomó la decisión de suspender la querella que pedía el desalojo, esta situación en su momento generó malestar, incluso, al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón había calificado como una vergüenza esa decisión y aseveró que parecía que el gobierno nacional avalara este tipo de invasiones.

“Pero el Gobierno Nacional no para de sorprendernos: la misma SAE, entidad del orden Nacional, ordenó “desistir” del proceso de recuperación del predio. ¿Sientan acaso un precedente que justifica cualquier invasión a la propiedad privada? ¡Muy grave!”, dijo en ese entonces el gobernador Rendón en su cuenta de X

¿Qué dice la Sociedad de Activos Especiales?

El predio Santa Helena está bajo la administración de la SAE y según su director en la regional occidente, Mauricio Urquijo, lo primordial era conversar con las comunidades y no caer en los afanes de un desalojo que derivara en una posible violación de derechos humanos.

“Nosotros necesitamos, antes del uso de la fuerza, verificar cuáles son las personas que están allí y por qué razones, tener un panorama claro de qué derechos fundamentales deben garantizarse antes del uso de la fuerza y, por supuesto, tratar de evitarla”, insistió el señor Urquijo.

Y es que a pesar de que desde el pasado 11 de abril, el presidente Gustavo Petro instó a los gobiernos locales para que buscarán un predio que permita dicha reubicación, la alcaldía reconoce que no lo hay y que están maniatados, sin tener herramientas jurídicas para realizar el desalojo, y consideran que tampoco avanzan las conversaciones que permitan conjurar el asentamiento de estas personas en el bajo Cauca antioqueño.