El Pulso del Fútbol, 21 de mayo de 2024

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la posible llegada del entrenador Hernán Torres al Deportivo Cali. César dijo: “Estaban diciendo que Hernán Torres había renunciado de Emelec y que iba a ser el próximo entrenador del Cali. Nosotros hablamos con él, y nos dijo que no ha renunciado y que no ha hablado con los directivos del Cali”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Yo creo que hoy lo último que haría el entrenador Hernán Torres, sería decir que va para el Cali. Y yo tengo una fuente que me dice que lo de Torres con el Cali está más vivo que nunca”.

