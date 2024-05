Mi Banda Sonora con Natalia Sanint

Natalia Sanint, locutora y humorista colombiana. Reconocida por sus graciosas imitaciones en diferentes cadenas radiales, a su vez, la llanera ha hecho renombre dentro la industria después de su participación en el programa de gastronomía MasterChef Celebrity. Sanint, paso por los micrófonos de Mi Banda Sonora y relato su vida a través de las canciones que más la han marcado.

Escuche la entrevista

Junto a un cañaveral – Guillermo Portabales

El Patillero – Fruko y sus tesos

You are the one that i want – John Travolta & Olivia Newton John

Pobre gorrión – Vicky

Escarcha – Héctor Lavoe

Magdalena – Orquesta La Conspiración

Nadie es eterno – Darío Gómez

Mis ojos lloran por ti – Big Boy

La media María – Las Chicas del Can

Amor de mis amores – Agustín Lara

Wannabe – Spice Girls

No sé pedir perdón – Binomio de Oro