Cortes de energía por trabajos de Afinia hasta el 26 de mayo en Bolívar

El equipo técnico de Afinia, filial del Grupo EPM, adelantará trabajos de robustecimiento de la infraestructura eléctrica en distintos municipios de Bolívar y Magdalena entre el 20 y el 26 de mayo. De antemano, la compañía ofrece disculpas a los clientes por el tiempo que permanecerán sin servicio para ejecutar las siguientes actividades:

Lunes 20 de mayo

Turbana: De 8:20 a.m. a 5:00 p.m., se interrumpirá el servicio en el casco urbano de Turbana, entre la carrera 12 y la calle 4e, debido a la remodelación de la infraestructura eléctrica en el sector.

Cartagena: Para adelantar la instalación de postes, de 3:00 p.m. a 11:00 p.m., se interrumpirá el servicio desde la calle 29a hasta la calle 29b, entre la carrera 25a y la 25c, del barrio Chino.

· San José de los Campanos: Seguimos renovando postes y redes de baja tensión de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. Por ello, se interrumpirá el servicio en la carrera 100a, desde la calle 39a hasta la calle 40.

Guamal (Magdalena): De 8:50 a.m. a 5:00 p.m., se suspenderá el servicio entre la carrera 9 y la calle 7, del barrio 10 de Marzo, donde adelantaremos el cambio de la red de media tensión.

Magangué: De 7:30 a.m. a 10:30 a.m., se interrumpirá el servicio entre la carrera 3 y la calle 9, barrio Nueva Venecia. De 11:15 a.m. a 2:00 p.m., se trabajará en la carrera 4 con calle 20 del barrio La Candelaria.

Repelón, Atlántico: De 7:00 a.m. a 7:30 a.m. y de 4:30 p.m. a 5:00 p.m., se interrumpirá el servicio en El Porvenir (Las Compuertas), debido a la modernización de la infraestructura eléctrica que se adelantará en el sector. Del mismo modo, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., se suspenderá el servicio en San Cristóbal: corregimientos Higueretal, Las Cruces y sectores aledaños a la vía Higueretal-San Cristóbal.

San Juan Nepomuceno: De 7:00 a.m. a 6:00 p.m. en los barrios: La Bodega, Hurpango, San Tropel, 9 de Marzo, La Ciudadela, El Recreo, Centro, Chile, Villa Carmen, El Roble, El Bolsillo y Guapango se interrumpirá el servicio debido al cambio de postes y redes.

Martes 21 de mayo

El Carmen de Bolívar: en la vía El Carmen -Charquitos de 7:20 a. m. a 3:00 p. m., se interrumpirá el servicio, con el fin de adelantar el cambio de postes y redes de baja tensión.

Cartagena: de 7:10 a. m. a 5:00 p. m., se interrumpirá el servicio en la transversal 74a carrera 88, sector Minuto de Dios, barrio El Pozón, ante el cambio de material eléctrico en mal estado en las redes de distribución del sector.

· De 8:00 a. m. a 5:00 p. m., se interrumpirá el servicio en la diagonal 19 con transversal 54 del barrio Bosque ante el cambio de las redes de media y baja tensión.

· De 6:10 a. m. a 3:10 p. m., se interrumpirá el servicio en Cartagena: barrio Las Colinas, Mirador de la Bahía.

· De 6:10 a. m. a 3:10 p. m., se interrumpirá el servicio en Cartagena: barrio Luis Carlos Galán, sectores aledaños al colegio Almirante Colón; desde la carrera 60e hasta la carrera 64 entre la calle 9 y 10 del barrio Vista Hermosa.

· De 6:00 a. m. a 2:00 p. m., se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 7c con carrera 65 barrio Vista Hermosa.

· De 6:00 a. m. a 2:00 p. m. se interrumpirá el servicio en Cartagena: desde la calle 4e hasta la calle 7c entre carrera 65 y 68 del barrio Vista Hermosa.

· De 7:30 a. m. a 3:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: barrio: La Esmeralda, desde la calle 1 hasta la calle 1f entre la carrera 74a y 75a del barrio Henequén.

· De 6:10 a. m. a 3:10 p. m., se interrumpirá el servicio en manzana f lote 4 del barrio Las Colonias.

Clemencia y Santa Catalina: continuamos remodelando el circuito Bayunca 2 por lo que de 7:10 a. m. a 5:00 p. m., se interrumpirá el servicio en zona urbana y rural de los municipios: Clemencia y Santa Catalina. zona urbana y rural de los corregimientos: Arroyo Grande, Colorado Viejo, Arroyo Grande, Pueblo Nuevo, Loma Arena, Galerazamba y Loma de Arena.

Magangué: de 8:30 a. m. a 5:30 p. m., se interrumpirá el servicio en Magangué: desde la calle 14b hasta la calle 15a entre la carrera 16b y 18 del barrio José Antonio Galán y en el barrio Samarkanda.

El Banco (Magdalena): de 10:30 a. m. a 5:00 p. m., se interrumpirá el servicio en la vereda El Salto ante el cambio de la infraestructura eléctrica.

Miércoles 22 de mayo

Santa Rosa: de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: sectores aledaños a vía Cartagena: - Santa Rosa, carretera La Cordialidad, la Estanzuela.

Cartagena: en la urbanización Flor del Campo continuaremos con la remodelación de las redes, por ellos se programó una interrupción del servicio de 7:00 a.m. a 5:40 p.m. para aislar el sitio de trabajo se percibirá una leve suspensión de 7:00 a. m. a 7:30 a. m. y de 4:30 p. m. a 5:00 p. m., en urbanización Colombiatón y Ciudadela Bicentenario.

· De 7:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: desde la calle 46 (Jorge Isaac) hasta la calle 49 (Santa Fe) entre las carreras 18 y 19a del barrio Torices.

· De 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Barrios Loma Fresca, Pablo VI, Petare, Los Comuneros, República del Caribe, Palestina, Paraíso 2 y La Paz.

· De 3:00 p. m. a 11:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 29c con carrera 25c barrio Chino.

· De 3:00 p. m. a 11:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: transversal 23 con diagonal 20, barrio Martínez Martelo.

· De 7:30 a. m. a 3:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 29 con carrera 40 barrio Amberes.

· De 4:10 p. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 31d con carrera 50b barrio Olaya.

· De 6:00 a. m. a 9:45 a. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 38a con carrera 63 barrio Olaya.

· De 11:45 a. m. a 2:25 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 31 con carrera 57, sector Ricaurte, barrio Olaya.

Mompox: de 7:20 a. m. a 2:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Mompox: carrera 1 con calle 7 Barrio Arriba.

Turbaco: de 3:45 p. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en calle 15 con carrera 31 barrio El Recreo.

Arjona: de 6:35 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Arjona: diagonal 52a con transversal 19 barrio Santa Rosa.

Magangué: de 7:30 a. m. a 10:30 a. m. Se interrumpirá el servicio en la calle 17 con carrera 5 barrio La Candelaria y de 11:30 a. m. a 2:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en la calle 13 con carrera 31 barrio Miraflores.

Jueves 23 de mayo

Cartagena: de 7:20 a. m. a 12:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la transversal 53 con diagonal 29, barrio Nuevo Bosque.

· De 7:15 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio los Morros, La Boquilla y sectores aledaños a vía Serena del Mar.

· De 6:30 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en el corregimiento Barú y sectores aledaños a la vía Santa Ana-Barú.

· De 9:44 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 9a con carrera 93b, barrio Villa Hermosa.

Magangué: de 7:00 a. m. a 10:00 a. m. Se interrumpirá el servicio en la carrera 15 con calle 16b del barrio Montecatini y en la carrera 8 con calle 11 del barrio Maracaná

Cicuco: de 8:40 a. m. a 5:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en el barrio el Carmen, desde la calle 18 hasta la calle 25 entre la carrera 1 y 5.

El Peñón: de 10:00 a. m. a 10:30 a. m. Se interrumpirá el servicio en la carrera 8 con calle 5, sector urbano.

Villanueva: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en: carrera 17 con calle 10, barrio Cabrero.

Magangué: de 11:40 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Magangué: carrera 31 con calle 24, barrio Boston.

Cartagena: de 6:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en corregimientos de Cartagena: Arroyo de Las Canoas, Arroyo de Piedras y sectores aledaños a la vía Arroyo de Piedra-Arroyo de Las Canoas.

· De 4:15 p. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en carrera 65 con calle 34, barrio Olaya.

· De 1:15 p. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en carrera 68 con calle 35, barrio Olaya.

· De 2:00 p. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en calle 38b con carrera 51, barrio Olaya.

Turbaco: de 4:45 p. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio entre la manzana 33 lote 23, urbanización Altos de Plan Parejo.

Viernes 24 de mayo

Maria La Baja: de 6:30 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en el corregimiento: El Playón.

Magangué: de 8:30 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en la carrera 13 con calle 18, barrio Los Libertadores.

Cartagena: de 3:00 p. m. a 11:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: desde la calle 29b hasta la calle colonia entre la carrera 25a y 25c del barrio Chino.

· De 3:00 p. m. a 11:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: transversal 22 entre calles 29a y 30, mercado Bazurto.

· De 6:49 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en los barrios: Jorge Eliecer Gaitán, La Florida, Ciudadela, Nelson Mandela, La Sierrita, San Fernando, María Cana, Camilo Torres, Nueva Delhi, Los Santanderes, Sectores Unidos, Villa Fanny, La Sierrita, Nueva Jerusalén, La Esmeralda II, Nazareno, La Esmeralda I, Rosedal, Villa Corelca, Urbanización Jardines de San Pedro.

San Jacinto: de 8:50 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio entre calle 16 con carrera 44 barrio Los Portales.

Cartagena: de 6:30 a. m. a 4:45 p. m. Se interrumpirá el servicio en el corregimiento de la Boquilla vía al mar, sector Las Mellas.

· De 7:00 a. m. a 9:00 a. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena en sectores de Serena del Mar: Conjuntos Residenciales Portanova, Portelo, Cavana, Burano, Morros Io y Morros Eco, Zinnia Club House, Torrechiara, Terminal de Transporte Zona Norte Serena, Universidad de Los Andes.

San Pablo: de 7:30 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Pablo, corregimiento Cañabraval.

Línea 582 de 6:00 a. m. a 8:00 a. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana y rural de los municipios: Morales, Simití, Santa Rosa del Sur, San Pablo. Corregimientos de Simití: Monterrey, San Blas, Animas Bajas, San Luis, Sabanas de San Luis. Corregimientos de San Pablo: Cañabraval, Pozo Azul, Santo Domingo. Corregimientos de Santa Rosa Del Sur: Arrayanes, San Isidro, San Francisco, Los Canelos, San Benito.

Santa Rosa de Lima: de 7:10 a. m. a 4:30 p. m., se interrumpirá el servicio en Santa Rosa carrera 29 con calle 16, corregimiento de la Paiva.

Sábado 25 de mayo

Turbaco: de 9:40 a. m. a 5:00 p. m., se interrumpirá el servicio en Turbaco: zona franca Parque Central en Turbaco.

Cartagena: de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio entre la carrera 55 kilómetro 3 en el sector industrial de Mamonal.

· Para adelantar el mantenimiento de equipos al interior de la subestación Bocagrande se programó las siguientes interrupciones del servicio:

Circuito Bocagrande 1 de 7:00 a. m. a 7:30 a. m. y de 5:00 p.m. a 5:30 p.m. Se interrumpirá el servicio en Bocagrande, Avenida San Martín, Desde Calle 10 Hasta Centro Histórico - Avenida Santander Plaza de La Marina- Plaza de La Aduana. Cartagena: Plaza-Telecartagena: Aguas De Cartagena: Planta Hospital Naval, comprendido desde la carrera 1 hasta la carrera 2 entre calle 4 y calle 12 del Centro Comercial Nao.

Circuito Bocagrande 2 de 7:00 a. m. a 7:30 a. m. y de 5:00 p.m. a 5:30 p.m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: barrios: El Laguito, desde la avenida Santander hasta la avenida Córdoba entre las calles 4 y 6 de Bocagrande.

Circuito Bocagrande 3 de 7:00 a. m. a 7:30 a. m. y de 5:00 p. m. a 5:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: barrio Castillogrande - club naval - club unión - hospital de Bocagrande – medihelp. Circuito Bocagrande 8 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Bocagrande Avenida San Martín - Desde Calle 4 Hasta Calle 10; Monumento Santander, Capilla del Mar, Estelar, Cartagena: Plaza, El Dorado Olímpica Bocagrande, Arcos Unidos, Atlantic, La Mansión.

Circuito Bocagrande 9 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Bocagrande avenidas: Bolívar - Boyacá - del valle - Chile - comprendido entre calle 4 hasta calle 10 - y desde carrera 2 hasta carrera 4, Centro Turístico Del Caribe, Asturias, Castillogrande y Carulla.

Domingo 26 de mayo

Cartagena:

De 2:00 p. m. a 3:50 p. m., se interrumpirá el servicio entre carrera 53 con calle 27 del barrio Zaragocilla.

· Continuaremos con el mantenimiento de equipos al interior de la subestación Bocagrande la siguientes son las interrupciones que adelantaremos por seguridad del personal a cargo de estos trabajos:

Circuito Bocagrande 4 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Base Naval de Bocagrande y sectores aledaños.

Circuito Bocagrande 5 de 7:00 a. m. a 7:30 a. m. y de 5:00 p. m. a 5:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: desde la calle 4 hasta la calle 14 entre la carrera 3 (avenida sucre) y 1 (avenida Santander) del barrio Bocagrande es hotel costa del sol - olímpica Sa. - hotel Decamerón.

Circuito Bocagrande 6 de 7:00 a. m. a 7:30 a. m. y de 5:00 p. m. a 5:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 5 con calle 5 Bocagrande, edificio El Velero.

Circuito Bocagrande 7 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en los corregimientos: Bocachica, Caño Del Oro, Punta Arenas, Tierra Bomba, Clientes: Estación de Guardacostas Caño de Oro y Hotel Estelar Punta Arenas