¿En qué va el caso del alcalde de Duitama?

Duitama

La oficina jurídica de la Registraduría Nacional le trasladó por competencia al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, la solicitud que hizo el abogado, José Luis Valenzuela Rodríguez quien pidió información respecto de las actuaciones derivadas de la medida cautelar ordenada mediante Auto del 14 de marzo de 2024 en el medio de control de nulidad electoral “Promovido por John Anderson Valderrama Lombana y otro, contra el acto de elección de José Luis Bohórquez López como alcalde de Duitama para el período 2024 – 2027″ por la Sala de decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, para lo de su competencia, al tenor de lo previsto en el artículo 108 de la Ley 136 de 1994.

En diálogo con Caracol Radio, el abogado John Valderrama, dijo que la oficina jurídica de la Registraduría ya le notificó a la gobernación que tendría que nombrar un alcalde encargado para Duitama, pues el pasado 10 de mayo se entregó el documento y el gobernador, actualmente está en encargo William Archila, por la licencia del titular Carlos Amaya, tendría cinco días hábiles para designar el alcalde encargado en la ‘Perla de Boyacá’.

“Desde el 14 de marzo de 2024 se dio la suspensión del acto de elección del alcalde José Luis Bohórquez en Duitama, notificación que hizo el Consejo de Estado el 15 de marzo de 2024 y el Consejo de Estado notificó a la Registraduría Nacional, a la alcaldía de Duitama y al Consejo Nacional Electoral y hasta la fecha no han cumplido con esta medida”, asegura el abogado.

Reiteró que, “nosotros hemos recurrido al Consejo de Estado, pero en este momento está pendiente como unas recusaciones que le interpusieron a todo el Consejo de Estado y solicitamos mediante petición a la Registraduría que nos informara qué habían hecho respecto a la orden que emitió el Consejo de Estado, a lo que nos manifestaron el 10 de mayo que el Jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional en Bogotá envió un oficio, un requerimiento al Gobernador de Boyacá para que cumpla con lo ordenado en el auto del 14 de marzo de 2024, es decir, que proceda de conformidad con el ejercicio de sus funciones, es decir que active el artículo 108 de la ley 136 de 1994 y proceda a nombrar un alcalde encargado en la ciudad de Duitama”, indicó Valderrama.

La medida cautelar de suspensión provisional del Consejo de Estado se dio a conocer el pasado 14 de marzo. Según lo manifestado por el abogado, John Anderson Valderrama, el Gobernador desde ese momento tendría que nombrar un alcalde encargado.

“Desde el pasado 15 de marzo tenían cinco días para hacerlo y ya han pasado 60 días y no han sido capaces de nombrar un alcalde, pero ya con esto que les manda el jefe de la oficina jurídica de la registraduría nacional, el gobernador, según el artículo 108 de la ley 136 tiene cinco días para tomar medidas contundentes para hacer efectiva la cesación de las funciones del mismo durante el tiempo de la suspensión y designar su reemplazo, eso quiere decir que estamos a puertas de que se cumplan las decisiones del Consejo de Estado de la Gobernación de Boyacá en cabeza del Gobernador, sea el gobernador Carlos Amaya o el encargado pues tienen que cumplir la obligación y a partir de ahí pues designar a un alcalde encargado”, señaló Valderrama Lombana.

A su turno en redes sociales el alcalde de Duitama, José Luis Bohórquez, refutó la información advirtiendo que, “NO es cierta”.

Además, escribió, “Yo me iré cuando esté la orden dada, pero les recuerdo que aún no hay fallo. Y que la misma Registraduría expreso que la medida cautelar no está ejecutoriada. Que desgaste gobernar en medio de salidas en falso y mal intencionadas de abogados que buscan confundir y hacer daño”.

Posteriormente, desde la Alcaldía de Duitama se emitió un comunicado con el siguiente enunciado:

COMUNICADO A LA COMUNIDAD EN GENERAL

La Alcaldía de Duitama informa a la ciudadanía que hasta la fecha, no se ha recibido ningún documento oficial ni orden por parte de la Registraduría ni de ninguna otra entidad que indique la salida del alcalde José Luis Bohórquez López de su cargo.

Invitamos a la comunidad a guiarse únicamente por lo que indique el proceso judicial. El alcalde José Luis Bohórquez López continuará trabajando y cumpliendo con todas sus obligaciones dentro del marco de la ley, como lo ha hecho hasta ahora.

Agradecemos su comprensión y colaboración