Carlos Bacca quiere ser el goleador colombiano de todos los tiempos: “Sueño con eso”

Carlos Bacca, delantero del Junior de Barranquilla, aseguró, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, que uno de sus objetivos personales es ser el mayor goleador colombiano de la historia, estando a menos de 20 goles de alcanzar dicha marca.

Bacca, es uno de los cuatro goleadores del campeonato con 10 anotaciones, junto a Leonardo Castro de Millonarios, Hugo Rodallega de Santa Fe y Dayro Moreno del Once Caldas. Dichos tantos le han permitido llegar a 330 anotaciones en su carrera deportiva.

Con esta cifra, el delantero de 37 años es el cuarto máximo goleador colombiano de todos los tiempos y el tercero aún vigente. Víctor Hugo Aristizábal, ya en retiro, lidera el escalafón con 346 tantos, uno por delante de Falcao; mientras que Dayro Moreno acumula 337 anotaciones.

“Sí, sueño con eso, trabajo para eso, ¿por qué no?, trabajo para ayudar a mi equipo con goles, te puedo decir que en mis cuentas tengo 330, si son 329 y hay que marcar 18, los marcaremos, confío en Dios y en mi trabajo, y lo vamos a hacer. Vamos con esa mentalidad, es uno de los objetivos, trabajamos para eso, porque no hay que alejarse ni tener temor de colocarse uno metas y objetivos y trabajar para conseguirlos”, comentó el delantero sobre el objetivo de superar dicha marca.

Sobre su futuro, pese a que aún no se ha sentado a negociar su renovación con la directiva del Junior, manifestó que le gustaría seguir en el equipo. De no conseguirlo, seguirá jugando, así sea en otro club.

“A día de hoy no hay nada, no he hablado con ellos, sí me han expresado que están contentos con mi rendimiento, que es lo que me avala a mí para seguir, pero no me he sentado con ellos, no me han llamado al tema de la renovación. Por ahí se ha hablado de que me dan solo un año y yo pido dos, pero todo es especulación, ahora mismo estamos mentalizados en lo que es la Libertadores, uno tiene que ser profesional hasta el último día que tenga contrato”, explicó sobre su renovación.

Y agregó que no le cierra la puerta a ningún futbolista. “No, yo voy a seguir jugando, eso es seguro. Confío en Dios, en mi trabajo, en el momento que estoy, en como me he cuidado día a día, como me preparo cada día, estoy tranquilo. Lo único que quiero es seguir disfrutando del Junior, ojalá que sean muchos años más, tengo muchos objetivos por cumplir todavía, como persona, como futbolista y voy a trabajar para eso”.