Carlos Bacca sobre su renovación con Junior: “Hoy no hay nada, no he hablado con ellos”

Carlos Bacca, uno de los goleadores del presente campeonato y el principal referente del Junior de Barranquilla, dialogó con El Alargue de Caracol Radio. El experimentado futbolista habló de su actualidad y la del equipo, que quedó al borde de los octavos de final de la Copa Libertadores, tras el más reciente triunfo del equipo ante Liga de Quito en Ecuador.

¿Cuál es el secreto del Junior?

“El secreto está en que este grupo le ha dado el primer lugar a Dios y después ha trabajado, sin ser conformista, por lo que ha conseguido. Somos un grupo que ha trabajado para seguir dejando huella, para poder dejar el nombre de Colombia y del Junior en lo más alto. Hemos sido campeones, pero no nos hemos conformado con eso, queremos seguir haciendo historia y para eso hay que seguir avanzando y no quedarse en lo que ya conseguimos”.

¿Cuál es el secreto de Bacca para seguir vigente?

“El secreto personal es colocar a Dios de primero en todo lo que hago y después trabajar, ser un profesional integro, ser un profesional, tanto dentro como fuera del campo, cuidar los primeros detalles. Pero no solamente los días del partido y en el partido, sino desde que empieza la semana. Por lo menos yo desde ya estoy preparando el partido con Pereira, lo estoy jugando desde ya. Uno tiene que ser profesional fuera del campo, con el tema de la alimentación, del buen descanso, de prepararse bien para llegar con las mejores condiciones en el partido. Esto no viene de ahora, yo ya me cuido desde que estaba en Europa, aprendiendo de los grandes profesionales con los que jugué sobre uno como tenía que cuidarse para a esta edad seguir dando lo mejor”.

¿Lo hecho en Copa era lo que quería Junior de acuerdo a la inversión?

“Sí. Esto es lo que queremos y lo que quieren los directivos, que compitamos en los dos frentes, se armó la nómina para eso. Tenemos un gran cuerpo técnico, que ha hecho un gran grupo, que lo ha mantenido desde la temporada pasada que fuimos campeones, ahora con los compañeros que llegaron a ayudarnos y a reforzar esta familia. La base del éxito de esto es Dios primero y el trabajo en equipo”.

¿En su momento sintió las críticas?

“Uno como humano las siente, cómo uno va a decir que no, pero uno confía en Dios, uno sabe en quién tiene puesta su mirada, yo la tengo puesta en Dios. Uno lo que hace es trabajar, en ese momento lo que hice fue callar, llenarme de fuerza, de valor, pelear con las armas que el señor me ha dado y prepararme. Ese fue el éxito fundamental, acá seguimos todavía no solo después del título, seguimos con esa misma racha desde el torneo pasado que comencé marcando goles, ayudando a Junior, espero seguir por ese mismo camino hasta finalizar”.

¿Se plantea superar el récord de Aristizábal?

“Sí, sueño con eso, trabajo para eso, ¿por qué no?, trabajo para ayudar a mi equipo con goles, te puedo decir que en mis cuentas tengo 330, si son 329 y hay que marcar 18, los marcaremos, confío en Dios y en mi trabajo y lo vamos a hacer. Vamos con esa mentalidad, es uno de los objetivos, trabajamos para eso, porque no hay que alejarse ni tener temor de colocarse uno metas y objetivos y trabajar para conseguirlos”.

¿Qué pasa por su cabeza ahora soñando en la Libertadores con Junior?

“Cuando estaba con Junior en la primera etapa y jugué la Libertadores era un jugador inmaduro, que no era profesional, que cometía muchos errores, que solamente se quedaba con que hacía goles y ya. Ahora he vuelto, un jugador más maduro, con mucha hambre y ganas de seguir haciendo historia y ojalá que la podamos conseguir. Ese es el mensaje que como capitán le trato de dar a mis compañeros, que no seamos conformistas, que trabajemos cada día para seguir dejando huella y haciendo historia. Yo creo que tenemos un buen grupo, una familia, un buen cuerpo técnico y una hinchada para que juntos podamos hacer historia, ojalá que juntos lo podamos conseguir”.

¿Hasta cuándo Carlos Bacca?

“Hasta que Dios lo permita, yo me trabajo, me cuido, me encuentro en buenas condiciones, me levanto cada día con la ilusión de ir a entrenar, con esas ganas y ese deseo de competir. El día que me levante y no tenga ganas de ir a entrenar y no tenga esa sensación de amar lo que hago, voy a dar un paso al costado. No puedo decirlo hoy, mañana, en uno, dos o tres años, porque no he pensado en eso, yo solamente quiero seguir disfrutando de estar acá en mi casa, de seguir disfrutando lo que me gusta, lo que Dios me ha dado y trabajaré para alargarlo, eso si lo tengo seguro que quiero alargarlo lo mayor tiempo posible porque es mi vida, el fútbol para mí lo es todo”.

¿Ve a Falcao y James regresando a Colombia?

“Todo el mundo lo quiere, todos anhelamos eso, pero cada uno tiene que tomar sus propias decisiones, cada uno sabe lo que es lo mejor. Falca sabrá que es lo mejor para él y para su familia, que es lo bueno y lo malo de regresar a Colombia, lo mismo el mono. Pero ya estará en ellos, ojalá nosotros que estamos acá, yo que he vuelto, que si ellos toman la decisión de volver los disfruten en todos los estadios y los respeten, y les den esa alegría y esas ganas de que ellos puedan estar disfrutando lo que más quieren que es el fútbol y aportándole toda esa experiencia al fútbol colombiano, sin importar el equipo en el que estuvieran”.

¿Cómo va su renovación con Junior?

“A día de hoy no hay nada, no he hablado con ellos, sí me han expresado que están contentos con mi rendimiento, que es lo que me avala a mí para seguir, pero no me he sentado con ellos, no me han llamado al tema de la renovación. Por ahí se ha hablado de que me dan solo un año y yo pido dos, pero todo es especulación, ahora mismo estamos mentalizados en lo que es la Libertadores, uno tiene que ser profesional hasta el último día que tenga contrato”.

¿Cuántos años le gustaría seguir en Junior?

“Me gustaría seguir en Junior, es mi casa, es donde quiero estar, lo que sí sé es que quiero seguir jugando y si en Junior es me acaba contrato ahorita el 30 de junio y los directivos toman la decisión de que yo no les puedo aportar, uno lo tiene que respetar y seguir el camino, seguro que voy a seguir jugando”.

¿Jugaría en otro equipo en Colombia que no fuera Junior?

“Quiero seguir jugando y si tengo que trabajar, respetando todo, no tengo ningún inconveniente. Tengo que respetar la camiseta de Junior que es donde quiero estar, no miro más allá, tengo que prepararme para el domingo. Ya decir que voy a jugar en otro equipo del fútbol colombiano es mucha mentira, ya eso lo miraré cuando los directivos del Junior me digan que no quiere contar conmigo, a día de hoy eso no ha sucedido, porque mi prioridad es Junior, es mi casa. Yo dejé todo en Europa teniendo ofertas para seguir, porque tenía el sueño de volver y ese era el sueño de mi madre, de verme con la camiseta del Junior. Yo voy a seguir jugando, eso es seguro, quiero seguir disfrutando de Junior, ojalá sean muchos años más, y voy a trabajar para eso”.

¿No le cierra la puerta a nadie?

“No, yo voy a seguir jugando, eso es seguro. Confío en Dios, en mi trabajo, en el momento que estoy, en como me he cuidado día a día, como me preparo cada día, estoy tranquilo. Lo único que quiero es seguir disfrutando del Junior, ojalá que sean muchos años más, tengo muchos objetivos por cumplir todavía, como persona, como futbolista y voy a trabajar para eso”.