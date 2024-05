Se reducen cifras de muertes por accidentes de tránsito en el Huila

Neiva

De acuerdo con Carlos Alfredo Mosquera director de Tránsito y Transporte del Huila, la cifra durante la vigencia de este año 2024, muestra una disminución del 13.3% de las víctimas mortales comparativamente con el año 2023, en la región huilense.

“Hemos llegado a 16 municipios incidencia como Instituto de Tránsito y Transporte del Huila, llevando campañas de sensibilización entre las instituciones, llegando a municipios lejanos como La Argentina, Acevedo y sus zonas rurales”, afirmó Mosquera.

Los accidentes de tránsito en esta región continúan reportándose en vías de injerencia Nacional, donde los actores lesionados continúan siendo en un alto porcentaje motociclistas.

Los municipios que reportan mayores índices de accidentalidad son Neiva y La Argentina.

Las infracciones viales se relacionan con exceso velocidad, no uso de caso y el no uso cinta reflectiva en vías nacionales, además de no portar documentos al día de los vehículos en los que se movilizan.

La Cifra

Un promedio de 63 mil vehículos circularon por las vías del Huila durante el fin de semana festivo. Lamentablemente dos personas perdieron la vida y 6 más resultaron lesionadas, también se impusieron 140 órdenes de comparendos.