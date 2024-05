Miércoles 15 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Sigue la polémica en el Quindío por la oposición de dirigentes de Risaralda y Caldas en la inversión para la doble calzada entre Calarcá en Quindío y La Paila en Valle del Cauca, representante a la cámara tomó radical decisión

Precisamente el representante a la Cámara por el Quindío del partido Cambio Radical, Jhon Edgar Pérez anunció su renuncia irrevocable a la comisión accidental del Eje Cafetero porque considera no tiene razón de trabajar por una aparente unidad regional para impulsar obras viales, cuando varios congresistas que integran la comisión firmaron la carta enviada a la Agencia Nacional de Infraestructura donde consideran que la obra del corredor vial Calarcá – La Paila no responde a las necesidades de la región.

Fue claro que el documento enviado al gobierno nacional va en contravía de los intereses del departamento y de todo un país puesto que el proyecto es clave en cuanto a la conectividad para fortalecer el puerto de Buenaventura y la dinámica económica de toda la zona.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde de la ciudad, James Padilla rechazó rotundamente la oposición de dirigentes, políticos y gremios respecto al proyecto vial.

Destacó que es una voz muy sentida que harán llegar a la dirigencia de los departamentos vecinos en cuanto a la importancia y necesidad de fortalecer la conectividad y a su vez la dinámica económica de la región.

Dijo que no es un tema de confrontación, sino que buscan un proceso de diálogo y de concertación con Risaralda y Caldas para apuntar al mismo enfoque que permitan gestionar los recursos para los diferentes procesos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Precisamente con el liderazgo de la cámara de comercio, Los representantes de los sectores gubernamentales, económicos, gremiales, políticos, empresariales, institucionales, de la academia y de la sociedad civil del departamento del Quindío, le enviaron una carta al director de la ANI.

En el documento señalan “queremos expresar nuestro apoyo al Proyecto IP Conexión Centro, el cual contempla la construcción, mejora, rehabilitación, operación y mantenimiento de los corredores viales de Armenia - Pereira - Manizales y La Paila – Calarcá (tramo que hace parte del macro proyecto doble calzada Bogotá –Buenaventura), obras de infraestructura vial de quinta generación. Indudablemente, estos corredores viales desempeñan un papel crucial en la interconexión entre la región del Eje Cafetero y el resto del país, así como en la conexión del centro del país con el Puerto de Buenaventura.

Rodrigo estrada Presidente de la Cámara de Comercio puntualizó “en cuanto al corredor La Paila-Calarcá, el mejoramiento significativo en la conectividad, se convertirá en una ventaja competitiva para toda la región del Eje Cafetero. Esta infraestructura atraerá a inversionistas nacionales e internacionales, quienes estarán interesados en establecer sus empresas en la zona. Además, se promoverá la región en su conjunto como un destino turístico, comercial e industrial, lo que contribuirá a la generación de empleo y al crecimiento económico de toda la región.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un grupo de trabajadores y sindicalistas de la Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales DIAN en Armenia adelantaron una jornada de protesta en la sede de la entidad porque 154 personas que ocupan vacantes provisionales están a punto de quedar sin empleo por decisión del director nacional de la Dian.

Jorge Mario Bejarano, vicepresidente de Sintra Dian, Armenia y explicó “esta jornada informativa y de protesta aquí en la Dian en Armenia, es porque estamos muy preocupados, porque cuando se tramitó la última reforma tributaria donde se le dio ampliación a la planta de la Dian a más de 10.000 cargos, en el artículo 39 quedó estipulado de que no se proveían los cargos que estuvieran ocupados por provisionales o por encargos en este primer concurso”

Y agregó “Hoy por hoy vemos que en este gobierno de que se dice llamar potencia de la vida, estamos generando la potencia del desempleo. Hoy van a quedar 154 familias en todo el país siete en el Quindío sin cargos por unos fallos judiciales que entendemos, pero también no entendemos porque la DIAN no colocó los recursos necesarios, ante estos fallos de tutela ante el Consejo de Estado entonces vemos que no hay voluntad política”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

11 personas resultaron intoxicadas tras la ingesta de alimentos de un establecimiento informal en Armenia

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades de salud, EMI atendió a 11 personas de manera ambulatoria por una intoxicación tras adquirir alimentos que fueron pedidos a través de redes sociales.

El secretario de salud de la ciudad, César Rincón informó que el caso se registró en el marco de la celebración del día de la madre donde la familia solicitó un domicilio para almuerzos mediante Instagram lo que generó la afectación masiva de salud.

Sostuvo que desde la dependencia realizan el seguimiento al hecho, sin embargo, advirtió que el perfil del establecimiento informal ya no aparece en redes sociales.

Precisamente la representante legal de Fiambre pal hambre Yenny Marcela a través de las redes sociales al lamentar este hecho señaló que desde el primer momento estuvieron pendientes de las personas que a través de llamada o mensajes les notificaron de la intoxicación

Y agregó “a todas las personas les respondimos con el pago de los servicios médicos con base en las fórmulas que nos enviaron, pero además les desvolvimos el dinero invertido en el fiambre que nos pagaron como parte de la responsabilidad social”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Mañana jueves 16 de mayo iniciarán los debates del plan de desarrollo en el Concejo Municipal de Armenia

Así lo dio a conocer el alcalde de la capital quindiana, James Padilla en medio de una rueda de prensa en la que aclaró los detalles del proyecto del plan de desarrollo que ha generado diferentes opiniones.

Reconoció que algunas personas querían tergiversar la información puesto que el plan cuenta con una proyección presupuestal responsable con las finanzas del municipio.

En cuanto al empréstito por 200 mil millones de pesos dijo que será presentado ante el Concejo para gestionar las obras viales. También aclaró que Empresas Públicas de Armenia y la Empresa de Desarrollo Urbano cuentan con su propio presupuesto, autonomía financiera y jurídica por lo que no están incluidos dentro del presente plan.

Al respecto la secretaria de Infraestructura de la ciudad, Claudia Arenas socializó las obras que esperan llevarse a cabo en la actual administración.

Uno de los proyectos que esperan ejecutar es el de la calle segunda norte en el sector de Bomberos del Coliseo del Café donde construirán un deprimido por 50 mil millones de pesos entre obra e interventoría con una ejecución de 18 meses, otra de las intervenciones representativas tiene que ver con la conectividad entre Puerto Espejo y la vía La tebaida que está en estudio de pre factibilidad con la Universidad del Quindío.

Así mismo dos obras de valorización que es el ordenador vial Mercedes del Norte y vía La Colonia que es una conexión entre la Avenida Bolívar y la carrera 19 en el sector norte.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Durante el fin de semana ante la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, Udegerd, se reportaron 9 emergencias a causa de las lluvias que se presentaron a lo largo y ancho del territorio, deslizamientos, caída de árboles y creciente súbita fueron los hechos que se reportaron, los municipios afectados fueron Filandia, Pijao, Quimbaya, Circasia y Génova.

Durante 11 horas de sesión y en la Comisión Primera Permanente y con la Línea Estratégica 1: Social, Inclusiva y Participativa, “En el Quindío Todos Caben y Nadie se Queda Atrás”, se dio inicio al Plan de Estudios del Plan de Desarrollo Departamental con el sector de Salud y Protección Social.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia impulsan proyecto para el mantenimiento de taludes de cara a la temporada de lluvias

En efecto una de las complejidades en la ciudad en medio de las actuales condiciones climáticas tiene que ver con la inestabilidad de los terrenos y por eso la urgencia de intervención.

La secretaria de Infraestructura de la ciudad, Claudia Arenas mencionó que avanzan en la actualización de un proyecto que busca establecer el mantenimiento de taludes a raíz de la topografía del territorio.

La funcionaria explicó que de acuerdo con el reporte de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo son 50 puntos inestables en diferentes sectores de la capital quindiana, de los cuales cuentan con un proyecto de 20 puntos identificados con fase 3 de estudios y diseños.

Añadió que están actualizando el presupuesto para acceder a recursos del orden nacional porque inicialmente estaba proyectado en 14 mil millones de pesos, pero a hoy puede estar en 18 mil millones de pesos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El banco de sangre de la Cruz Roja en el Quindío lanzó llamado de SOS por falta de unidades

Persiste la emergencia por falta de unidades de sangre a pesar de las campañas y jornadas de donación que establecen desde la entidad en diferentes puntos de la ciudad.

La directora del banco de sangre, Olga Lucia Fernández indicó que no cuentan con ningún grupo sanguíneo lo que enciende las alarmas para atender la alta demanda.

Envío un llamado a la ciudadanía a que donen sangre entendiendo que también significa salvar vidas y que no esperen a que tengan un familiar en dificultades de salud para entender la importancia de la donación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Armenia se prepara para la primera jornada de día sin carro y sin moto, autoridades estiman dejen de circular 195 mil vehículos

El próximo martes 21 de mayo será la primera jornada del día sin carro y sin moto de las dos proyectadas para este año 2024 que apunta a la sostenibilidad ambiental. El secretario de Tránsito de la ciudad, Daniel Jaime Castaño indicó que como es habitual la actividad se desarrollará desde las 7 de la mañana a las 7 de la noche con el fin de que la comunidad en general utilice los medios de servicio público y alternativos para dar un respiro en materia de emisión de gases contaminantes y el ruido generado por el tráfico.

Recordó que existen unas excepciones y que el pasado 3 de mayo se cumplió el plazo para realizar las solicitudes correspondientes como es el caso de domiciliarios, mensajería entre otros.

Este martes 21 de mayo será el primer Día Sin Carro y Sin Moto del año. Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte informaron que 2.000 vehículos, entre taxis y buses, estarán a total disposición de los armenios. Asimismo, se manifestó que no habrá pico y placa para taxis.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Policía de Carabineros y Protección Ambiental del Quindío recuperó tres animales silvestres en la zona rural del municipio de La Tebaida, entre ellos, un perezoso, un perro de monte y un mono nocturno.

Los tres animales rescatados fueron puestos inmediatamente a disposición de la Corporación Regional del Quindío, CRQ para su evaluación médica y posterior liberación en su hábitat natural.

Ambientalista llegó a Armenia tras caminar desde el Huila para concientizar a la comunidad sobre el cuidado del medio ambiente

Se trata de Diego Vargas quien es oriundo del Huila y llegó a Armenia con el fin de cumplir su objetivo que es el de arribar a Bogotá para lograr tener una reunión con la ministra de Ambiente para exponerle su preocupación por las diferentes problemáticas ambientales del país.

Además, señaló que en medio de la travesía realiza un llamado a la comunidad a establecer acciones en pro de la preservación del medio ambiente para evitar más afectaciones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Cuatro trabajos uniquindianos recibieron reconocimiento en los Premios Corte Final organizados por la Universidad Católica de Pereira. El certamen universitario, premia desde el 2001 a los mejores trabajos realizados por estudiantes de comunicación social o carreras afines (en Colombia).

Los ganadores fueron: como mejor magazine: Estamos locos Lucas, realizado por María Daniela Ángel, Laura Buitrago, Andrés Felipe Castaño, Ana Sofía Londoño y Laura Quintero; mejor cuento: ¿Cuál es su nombre?, por Alejandra Velandia; mejor documental: Volver a verte, por Alejandra Salazar y María José Cubillos y el foto reportaje La minorista de Daniela Moncada Mera.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, este viernes 17 de mayo habrá fútbol en Armenia, a las 8:05 de la anoche en el estadio Centenario, el Deportes Quindío enfrentará a Llaneros en la primera fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo Dimayor de la B.

De otro lado, El atleta quindiano Manuel Fernando Henao Jiménez, ganó medalla de plata para Colombia en el Campeonato Iberoamericano de Mayores de Atletismo que se llevó a cabo en Brasil el fin de semana en la modalidad de revelo 4x400.

Martes 14 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío