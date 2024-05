José Enamorado: En Junior nos decimos las cosas, no es solo hablar a las espaldas de otro

¡Junior de Barranquilla pasa por un momento brillante! Los dirigidos por Arturo Reyes vienen de ganarle a la Liga de Quito en territorio ecuatoriano (0-1) y con ello se mantienen como líderes absolutos del Grupo D, estando así ad-portas de sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Justamente el responsable de la victoria en el Estadio Rodrigo Paz Delgado fue José Enamorado, quien habló en El VBAR Caracol sobre la mejoría que ha venido teniendo el equipo, la clave para que el rendimiento se elevara tento en Liga como en el certamen internacional y opinó sobre la jerarquía que ha venido mostrando el equipo durante los últimos encuentros.

“Gracias a Dios venimos haciendo un trabajo bueno. El equipo viene haciéndolo bien en ambos torneos y creo que pasa tanto por la disciplina como la confianza que me han dado acá... Todo está prácticamente en el entendimiento que el equipo ha tenido, sabiendo las capacidades que tiene cada jugador. Durante los partidos nos vamos dando cuenta cuál es el fuerte de cada jugador y lo tratamos de realizar de la mejor manera”, sentenció.

Finalmente, el atacante atlanticense opinó sobre sus cualidades futbolísticas, como lo son la velocidad y el regate, así como dio los pormenores de la importancia del juego colectivo, bajo la batuta del entrenador Reyes.

Presente brillante

No piensa en su salida del club

“Mi presente ahora mismo es Junior. No he pensado en nada más sino en los partidos que tenemos, en poder pelear el bicampeonato y clasificar en Copa Libertadores, que es el propósito y el objetivo que no hemos planteado día a día. Ahora mismo es enfocarse en los dos torneos”.

¿El mejor regateador de la Liga?

“Yo simplemente hago mi trabajo, disfruto de cada partido. Si soy bueno, no lo diría yo; las personas que saben de fútbol o los que han visto el torneo, ya sacarán conclusiones. Siempre trato de aportar humildemente, estar a disposición en cualquier momento y disfrutar de cada partido que tengo con Junior, porque siempre fue un sueño para mí y trato de disfrutarlo al máximo”.

Diferencias entre Santa Fe y Junior

“Todo está generado por lo que el profe necesite en su momento. Cuando llegué a Junior, mi intención era jugar y aportar independientemente de que me tocara por derecha o izquierda. En Santa Fe jugaba a perfil cambiado, que era donde siempre me he sentido cómodo. Acá, el profe en un partido me necesitaba por derecha y también lo hice de la mejor manera. Me fue bien y el profe siempre me dejó por esa banda. La idea es aportar, independientemente si me toca perfil cambiado o me toca por mi pie hábil. La idea es aportar al equipo y seguir por el camino en que venimos”.

Crecimiento del Junio

Jerarquía del equipo

“Junior ha demostrado la jerarquía, no solamente en este partido, sino en muchos más partidos. Es un gran grupo, hemos formado un equipo familia, sabemos lo que nos peleamos día a día y creo que el equipo está mentalizado y sabe lo que se juega día a día con los partidos que se nos van dando, tanto en el torneo local como el internacional. Sabemos que son partidos muy difíciles y la idea es afrontarlo de la manera correcta”.

Mente puesta en el día a día

“Claro, nosotros sabemos el grandioso equipo que hemos armado. Sabemos la capacidad que tenemos entre todos los compañeros y yo creo que yo creo que todo se trata de tener fe, de saber lo que nos estamos jugando día a día y dejar todo en manos de Dios. Con el trabajo y el esfuerzo, creo que lo demás llegará por añadidura”.

La clave es decirse todo en la cara

Independientemente quien sea, en el fútbol uno siempre va a tener su discusión o no va a estar de acuerdo con algún compañero. De eso se trata, que no sea simplemente callárselo o hablarlo a las espaldas, sino que simplemente hay que decirlo en su momento y decírselo al compañero. Creo que nosotros en eso hemos mejorado muchísimo, porque nos decimos las cosas, los que nos parece, lo que no. Todo eso con la intención de poder ayudarlo y que el equipo fluya mucho más para conseguir los objetivos...