Es una trampa para el desarrollo decir que no podemos dar más autonomía: Andrés Hernández

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Andrés Hernández director de Transparencia por Colombia, planteó que la presentación del Informe de Desarrollo Humano del PNUD es importante en la medida que el país necesita hacer debates y tomar decisiones sobre la base de datos e información confiable y creíble, “esa es una labor del PNUD desde hace rato y con este informe hay luces para avanzar en retos que tenemos en el país”.

En la relación desarrollo y corrupción, dijo que desde Transparencia se ha dicho que la corrupción es un ancla para el desarrollo, “nos deja en una situación en la que es difícil romper las trampas para llegar a nuevos niveles de equidad y cierre de brechas. Vemos obstáculos no solo cuando encontramos desvío de recursos públicos, sino cuando hay decisiones de fondo, cuando se elaboran presupuestos o se aprueban programas sociales enfocados en poblaciones en condición vulnerable”.

Destacó que hay un círculo vicioso que no deja salir hacia soluciones más concretas, “hay una trampa para el desarrollo cuando decimos que no podemos dar más autonomía al territorio por factores de corrupción, pero no se ve acompañamiento, pero al tiempo no se ve cómo para fortalecer capacidades, prevenir corrupción y dotar las entidades para dar resultado a la ciudadanía”. En esa medida, resaltó que los territorios responden a argumento tramposo, “entonces no es un problema del uno o del otro, es ver cómo se da un reconociendo de la autonomía y se fortalecen capacidades que son distintas para que lleve a la nivelación y se enfrenten problemáticas”.