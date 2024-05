Córdoba sigue esperando soluciones estructurales frente a las inundaciones: Erasmo Zuleta

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, alzó la voz en la defensa del territorio frente a la crisis por las inundaciones en La Mojana, que afecta al municipio de Ayapel y a otras poblaciones de los departamentos de Sucre, Bolívar y Antioquia.

A través de su cuenta en X, anteriormente Twitter, el mandatario seccional posteó: “El Caribe ha sido la novia menos querida del Gobierno Nacional durante décadas. Desde esta región seguimos esperando soluciones estructurales frente a problemas como las inundaciones en La Mojana y la ruptura recurrente del punto de Caregato, que hoy, en Ayapel, afecta a más de 2 mil familias. Pronto serán las inundaciones causadas por el Sinú y el San Jorge, y ni hablar de la erosión costera. ¡No más pañitos de agua tibia para el Caribe Colombiano!”.

En diálogo con Caracol Radio, Zuleta Bechara pidió al Gobierno Nacional destinar recursos para solucionar estructuralmente la problemática y que “no sigan botando la plata en mercados o en horas de maquinarias que luego no se ven”.

¿Por qué dice que el Caribe “es la novia menos querida del Gobierno Nacional”, al referirse al tema de las inundaciones de Caregato?

“Bueno, yo creo que aquí el trino está claro, a mí nunca me han gustado las controversias, ni mucho menos las confrontaciones, lo que he dicho es que el Caribe colombiano ha sido la novia menos querida durante décadas por el Gobierno central y en eso quiero ser muy claro. No he hablado del Gobierno actual, porque la problemática que hoy vive la región Caribe y el departamento de Córdoba no es de hace un año. Es una problemática durante décadas que recurrentemente hemos sufrido los costeños, especialmente el departamento de Córdoba, con el tema de inundaciones y con el tema de sequía”.

Se refiere usted a obras estructurales…

“Así es, lo que hemos dicho es que ya el Caribe colombiano y el departamento de Córdoba necesitan de soluciones estructurales e integrales a estas grandes problemáticas, que nos permitan la superación de la pobreza y la mitigación o prevención del riesgo, por así decirlo, porque hoy es el desbordamiento del río Cauca, causando afectaciones en Ayapel, pero pronto serán las inundaciones en gran parte del territorio por efectos del Fenómeno de la Niña en las cuencas del Sinú y del San Jorge”.

A propósito de este tema, ¿Cómo está la situación en Ayapel?

“Estuve en el municipio de Ayapel, teníamos un evento organizado desde el inicio de año, la Primera Válida Nacional de Motonáutica, más de 100 jóvenes participantes de todo el país estuvieron en nuestra Ciénaga de Ayapel. Un evento deportivo sin precedentes en la historia del departamento y del municipio, ahí estuvimos también con el señor alcalde (Hugo Armando Pinedo), escuchando un poco sobre esta problemática que vive el municipio de Ayapel por las inundaciones causadas por el Cauca. Ahí vamos a estar atendiendo su llamado de ayudar a contener, a mitigar un poco los impactos en la zona baja del municipio, donde hay, aproximadamente, unas 2.000 familias afectadas”.

¿Cómo atender una emergencia que supera la capacidad de respuesta de la Alcaldía y la Gobernación?

“Hablemos con números. ¿Cuánto puede disponer el alcalde del municipio de Ayapel para mitigar el impacto de las inundaciones? No creo que el alcalde tenga en el Fondo de Gestión del Riesgo más de 40, 50 o 60 millones de pesos. En el caso del departamento de Córdoba, los recursos que nosotros hoy tenemos en Gestión del Riesgo son, aproximadamente, 1.200 millones de pesos que alcanzan sino para contratar unas horas de máquinas y unos cuantos mercados para poder ayudar a mitigar un poco el impacto causado por las inundaciones. Y esto no puede ser todos los años lo mismo, porque de qué sirven unas horas de máquinas o de qué sirven los mercados si no se está transformando el territorio. ¿Cuánto se ha invertido en este tipo de cuestiones para mitigar los impactos después del desastre? ¿Cuánto vale la prevención del desastre? Lo que estamos pidiendo en la región Caribe y en el departamento de Córdoba es que no sigamos votando la plata de esa manera, porque la gente se sigue empobreciendo”.

“Hagan un estudio serio, que lo haga la mejor universidad o el mejor país que se haya desarrollado alrededor del agua, como lo fue Holanda, y búsquense los mejores ingenieros que digan cuál es la solución integral para que esto no siga pasando en el departamento de Córdoba y en la región Caribe. Pero no sigan botando la plata todos los años en mercados y máquina amarilla que luego no se ven.

Recursos de regalías para atender la crisis

¿Hay alguna propuesta de los Gobernadores del Caribe frente a las regalías para atender esta emergencia en La Mojana?

“Bueno hay un proyecto que está en fase dos. El gobernador de Bolívar (Yamil Arana Padauí), la gobernadora de Sucre (Lucy García Montes) y mi persona como gobernador del departamento de Córdoba llegamos a un acuerdo hace varios meses con el Gobierno Nacional, donde todos íbamos a aportar una parte de los recursos de regalías para ayudar a solucionar de manera estructural el problema de La Mojana. Los gobiernos departamentales aportamos una cifra alrededor de los 500 mil millones de pesos y el Gobierno Nacional una cifra superior al billón de pesos. Pero ese es un proyecto que hoy que está apenas en etapa de habilitación. No sabemos cuándo se vaya a materializar”.

Regalías que aún no se transfieren a las regiones…

“Por ejemplo, estos años, en el bienio del 2023 y 2024, hubo excedentes, generación de recursos, de regalías provenientes del sector extractivo del carbón, del petróleo, de la energía, del oro, en fin, de todo eso. Pero gran parte de esos recursos, no se giran a los territorios todavía. Vamos a sacar un comunicado, los departamentos que representamos a los más de 180 municipios del Caribe colombiano y los 7 departamentos para enviárselo al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda, para que esos recursos de excedentes de regalías sean reinvertidos en los territorios, especialmente en la región Caribe, que es una región que tiene altos índices de pobreza y grandes problemas estructurales por solucionar”.

“Que nos ayuden a generar las condiciones para que los sectores económicos y estratégicos se puedan desarrollar. El caso, por ejemplo, de la erosión costera, cuándo en Córdoba vamos a pensar en que vamos a tener turismo de sol y playa, si hoy el mar Caribe se está llevando las casas, los colegios o los parques de los cinco municipios costaneros. De lo contrario vamos a seguir en estas situaciones de pobreza, de desempleo, de informalidad que ha estado por encima del 70% y no vamos a cambiar la realidad social del departamento ni de la región”.