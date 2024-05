Alerta en Pasto por incremento de las afectaciones respiratorias

Pasto - Nariño

El cambio de clima ha provocado un aumento significativo en las afectaciones respiratorias en la ciudad de Pasto, especialmente entre los niños de 0 a 5 años, quienes son los más vulnerables debido a su sistema inmunológico aún en desarrollo.

Según las autoridades de salud, entre 20 y 25 niños son atendidos diariamente en centros de salud de Pasto por problemas respiratorios, una situación que ha encendido las alarmas.

La variabilidad del clima, con fluctuaciones bruscas de temperatura y humedad, ha agravado la aparición de enfermedades respiratorias como resfriados, bronquitis y neumonías. Los menores de cinco años, al no contar con un sistema de defensas completamente maduro, son particularmente susceptibles a estas infecciones.

La terapeuta respiratoria de la ESE Pasto Salud Deysi Sanchez, aseguró que “las consultas por problemas respiratorios en niños han aumentado considerablemente en las últimas semanas. Es crucial que los padres tomen medidas preventivas, como mantener a los niños abrigados y asegurarse de que estén bien hidratados.”

Ante esta situación, las autoridades locales han emitido una serie de recomendaciones para mitigar los riesgos. Entre estas se incluyen evitar cambios bruscos de temperatura, utilizar medidasw de autoprotección como el lavado de manos y uso de tapavocas, y prestar atención a los primeros síntomas de enfermedades respiratorias para recibir atención médica oportuna.