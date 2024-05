Nairo Quintana: No estoy acostumbrado a verme a 30 minutos, pero ya no tengo 15 años

Nairo Quintana, quien este año retornó a la competencia con el Movistar Team, dialogó con El VBar Caracol desde Italia, en el primer día de descanso del Giro, donde actualmente el boyacense cumple con un rol de gregario.

Nairo, entre otras cosas, habló de su desempeño, su condición física, el poderío de la nueva generación de ciclistas y algunos de sus compatriotas, como su compañero Einer Rubio, y Daniel Felipe Martínez, segundo en la clasificación general.

Balance primera semana del Giro

“Un balance bueno, he venido poco a poco recuperando las piernas en el inicio del Giro, he venido tomando muy buena condición, día a día me he venido sintiendo mejor y apostarle un poco la experiencia al equipo. Hemos como equipo llevado a Einer Rubio entre los 10 primeros de la general y luego, con otro compañero, Pelayo Sánchez, ganamos una etapa. Este fin de semana es con una meta bastante grande para nosotros”.

Consejero de Einer Rubio

“Ya es un muchacho bastante experimentando, no le habían puesto mucha atención a él, pero ya lleva varios años aquí en Europa. Hay cosas que se le aconsejan, sobre todo ese respaldo que necesita un líder de un compañero para tener la tranquilidad en momentos difíciles y poder estar ahí siempre en esas primeras posiciones”.

¿Cómo le ha ido con las alergias?

“Han venido los cambios de temperatura, días de sol, de lluvia y eso hace que la naturaleza no termine de estabilizar, me ha venido costando. Espero que para la próxima semana pueda hacer un poco más de lluvia y puedan bajar un poco las alergias”.

¿Qué significa regresar al Giro?

“Justamente hace 10 años tuvimos esa alegría tan importante para Colombia que fue la que nos hizo soñar y convencernos que se podía ganar una grande después de Lucho Herrera. Así lo hemos venido haciendo, con Egan luego el Tour de Francia y luego conmigo Vuelta España, así estuvimos haciendo resultados tan importantes, cuando hace 10 años el ciclismo le demostró a los colombianos que podíamos ganar”.

¿En tercera semana podemos esperar un triunfo para Nairo?

“Lo intentaré, con muchas ganas y motivación, no sé si salga o no, pero lo voy a intentar, me he venido sintiendo bien, he venido tomando un buen ritmo de carrera, una buena adaptación en la carrera. Esperemos que el polen y las alergias bajen y podamos tener nuestro físico al 100%”.

¿Cómo lo han recibido sus rivales?

“Ha sido muy bien. Agradecido por ese apecto, finalmente también han salido muchísimos corredores estos últimos dos años, que lo que vinimos a encontrarnos es mucha gente nueva, que lo ven a uno con admiración, porque en su momento fuimos parte de su motivación. Es un buen sentimiento”.

¿Y la gente?

“Aquí los italianos son muy aficionados, son muy de sus ciclistas. Su cariño ya lo podemos ver por ahí en las redes sociales y en algunos de los videos. Es maravilloso poder sentirse uno de esta manera, acogido por la afición italiana”.

¿Se puede descontar la diferencia?

“No, el objetivo inicialmente, incluso teniendo algo de piernas, en las primeras etapas el objetivo era ir llevando el cuerpo de poco a poco, ir cuidando y disputar las etapas. Einer lo tenemos para la general. Es difícil poderme ver a 30 minutos, es de las primeras veces que me ha pasado, porque no estamos acostumbrados, tampoco te digo que tenemos que acostumbrarnos, pero sí tenemos que comprender que ha venido una buena generación que es la que está comandando y aunque podamos tener buenos resultados, ya no tenemos, como dice la canción, ya no tenemos 15 años”.

¿Cómo ve a Daniel Felipe Martínez en los primeros lugares?

“Lo veo muy bien, ha estado sólido, este año su llegada al equipo BORA lo han respaldado muy bien, confían en él y él está respondiendo, que es lo importante. Es una de las grandes importantes para poder ganar el Giro, aunque vaya segundo y Pogacar parezca invencible, es mejor estar segundo que tercero, porque nunca se sabe cuándo puede haber una oportunidad, que tiene una crisis o una desgracia. Dentro del abanico de posibilidades, todas están. Tiene una gran oportunidad y tiene edad para hacerlo, es el colombiano que está llevando la batuta en este Giro de Italia”.

¿Qué diferencia hay entre esta generación y la suya?

“Todo parece un escándalo, finalmente, en los 2000 se andaba más rápido que en los 90 y en los 2010 se andaba más rápido que en el 2000, y ahora es normal, porque cada vez más la tecnología va avanzando, los métodos de planificación van cambiando, todo va mejorando, todo se va profesionalizando muchos más y es normal. En comparación a esfuerzos físicos, me parece que son muy parecidos. Yo he tenido que vivir la última etapa de los corredores que estaban en el 2000 y el 2010, y ahora hago parte de los del 2020, y claro que cada uno tiene lo suyo y va cambiando, pero lo que hace la diferencia es la tecnología, las ruedas son mucho más rápidas, las bicicletas más livianas, con mucha más aerodinámica y eso hace que se ande mucho más rápido”.

¿Qué viene para Nairo después del Giro? ¿Correrá la Vuelta a España?

“Sí, haré el Tour de Suiza, posiblemente, antes de la Vuelta a España estamos viendo si hay la posibilidad de hacer alguna carrera y luego la Vuelta a España, iré a preparar la Vuelta a España y estaré con muchos de ustedes en nuestro Gran Fondo que estaremos haciendo en Quindío y ya casi estamos cerrando inscripciones”.

¿Cómo es el Gran Fondo?

“Es un evento que hemos venido haciendo desde el 2019, tres ediciones aquí en Colombia, dos en México, muy contentos, hemos sido premiados por la organización de eventos deportivos. Este año, como lo hacemos para cambiar, hacemos todas las categorías, tenemos una cateogoría que se llama Retadores, que son personas que hacen poquita bici, pero quieren ir a participar; luego tenemos una categoría que se llama Medio Fondo, que son 85 kilómetros y luego hacemos el Gran Fondo, que son 125 kilómetros, que son para los que son prácticamente profesionales. Luego tenemos una ruta de Mountain Bike, que tiene 60 kilómetros para todas las disciplinas y además, desde el año pasado, empezamos a hacer una competencia pequeña para los niños que se llama Nairo Kids. Toda la familia va a participar el 28, 29 y 30 de junio en el Quindío, allí saldremos de Cofenalco y haremos una ruta muy bonita por unos municipios muy típicos de Quindío”.

¿Qué Movistar dejó y qué Movistar encontró?

“De la gente con la que estuve, ya casi todos han venido retirándose. De hecho en el equipo encontré solamente tres corredores de cuando yo salí, Antonio Pedrero, Nelson Oliveira y Jorge Arcas, tres corredores de 30. Prácticamente encontré un equipo nuevo, muy avanzado en tecnología, en organización y en todo ha avanzado muchísimo, como muchos equipos, esto cada día va cambiando, unos días unos y otros días otros”.

¿Cuál es tu rol en este quipo Movistar?

“Somos un equipo y lógicamente hay propósitos como equipo y propósitos individuales. En la etapa que tenga que ir a disputar en este Giro de Italia, tendré los compañeros que me ayudarán a entrar a la fuga y a cubrir de los diferentes ataques. Luego en el Giro de Italia, lógicamente que la prioridad en este momento es Einer para estar entre los 10 primeros de la general”.