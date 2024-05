¿Cuándo sale Salvatore Mancuso de la cárcel? Esta es la respuesta de su abogada

En lo que va del fin de semana, se conocieron fotografías con la boleta de salida de Salvatore Mancuso y estaría lista para la salida del extraditado en febrero desde Estados Unidos. En el noticiero del Fin de Semana en Caracol Radio diálogo la abogada Beatriz Quintero, quien hace parte del equipo de defensa jurídica de Salvatore Mancuso desde el año 2005.

La doctora Quintero manifestó que, aún se esperan decisiones sobre tres (3) sentencias que tiene el exjefe paramilitar en la justicia ordinaria y que hasta que esto no surtan el trámite no se daría la libertad.

“Se puede solicitar al magistrado la suspensión condicional de la ejecución de la pena por las sentencias que el postulado tiene en la justicia ordinaria, unas 30 sentencias y 27 de ellas fueron subsumidas por Justicia y Paz. Es decir, esto ya lo está vigilando la juez de ejecución dentro de Justicia y Paz. Son condenas que se dieron por hechos cometidos durante la participación del postulado en el conflicto Armado”, manifestó la abogada Quintero.

Sobre lo anterior, el equipo de defensor de Mancuso, explica que no debe quedar abierto ningún proceso en la justicia ordinaria para no comprometer la libertad del exjefe paramilitar. Pese a que la boleta de salida ya estaría lista y algunas versiones indican que este fin de semana se podría realizar la diligencia para la libertad de Salvatore Mancuso, su equipo de abogados no coincide con estas versiones.

“Es imposible este fin de semana. Personalmente, no creo que se produzca incluso el próximo fin de semana. Falta ante el magistrado Bernal, que concedió la sustitución de la medida de aseguramiento, la realización de una diligencia pendiente y eso está programado para el viernes (17 de abril). Esto hace parte del proceso de la suspensión condicional de la ejecución de la pena”, según explicó la abogada.

Es preciso anotar que en Colombia, según la Fiscalía, Mancuso ha estado involucrado en numerosos hechos (30 de ellos con condena en la justicia ordinaria), como las masacres de El Aro, El Salado y Mapiripán. También está relacionado con magnicidios y desplazamientos. Además, es señalado de reacción de una célula paramilitar en Bogotá junto con políticos y militares, con la intención de llevar a cabo una “limpieza social”.