Por presuntas estafas están denunciado a Travel of Life, una agencia de viajes en Medellín

Medellín, Antioquia

Un grupo de ciudadanos denunció haber sido víctima de estafa por parte de la empresa Travel of Life, agencia de viajes que hasta hace cinco días estaba ofreciendo paquetes de turismo a destinos nacionales e internacionales, y este 9 de mayo anunció un cese de operaciones y el cierre de sus dos sedes, en el Centro Comercial Premium Plaza y en el Centro Comercial Unión Plaza.

Ante esto, usuarios en redes sociales han denunciado ser víctimas de estafa, por la nula respuesta por parte de los asesores y representantes de la empresa, mientras en sus puntos físicos varios se han acercado en busca de explicaciones.

Caso 1

Caracol Radio conoció el caso de un grupo de 10 amigos, que ya había pagado más de 18 millones de pesos de un paquete de viaje a Punta Cana para julio de este año.

Los afectados aseguran que el viaje fue reservado desde agosto del año pasado, cuando inicialmente planeaban viajar a Cancún, pero por las respuestas ambiguas de la agencia frente al viaje y la incertidumbre con los trámites migratorios en México, decidieron pedir un cambio de destino, el cual la agencia aprobó hace aproximadamente un mes, con una recarga de cerca de dos millones, y sin anunciar ningún inconveniente.

Posterior a esto, la empresa, a través de correo electrónico, dijo que debió declararse en insolvencia y que hará devolución de los dineros, en orden de reserva, iniciando por los viajes comprados en el primer semestre de 2023, anuncio que generó igual de incertidumbre en los clientes.

Comunicado Travel of Life. Suministrado. Ampliar

“Nos encontramos muy preocupados y muy decepcionados porque estábamos a punto de hacer un viaje con un grupo de 10 personas con la ilusión de conocer Punta Cana en el mes de julio, ya habíamos pagado la mayor parte de las cuotas del viaje desde el año pasado lo estábamos haciendo entonces estamos muy angustiados porque no sabemos qué va a pasar con lo que ya aportamos a la empresa y nos encontramos sorpresivamente con un anuncio de que iban a cerrar operaciones y también vimos que sus sedes físicas ya no funcionaban entonces necesitamos una respuesta para esta situación”, expresó una de las afectadas.

Caso 2

En otra denuncia a la misma agencia, 3 familias salieron afectadas porque su viaje a Disney fue cancelado. Después de un abono de casi 30 millones de pesos, Travel of life no les dio ni el viaje acordado, ni la devolución del dinero.

En este caso, los pagos se hicieron desde el mes de noviembre divido por 3 personas. Una pagó la suma de 10.000.000, la segunda pagó 9.500.000 y la tercera persona pagó la suma de 9.677.000, dando un total de 29.177.100.

El viaje a Orlando, Estados Unidos, estaba programado a una semana antes de Semana Santa por lo que, las familias, en el proceso de trámites de excusas para la falta de los niños al colegio, pidieron en enero un comprobante como tiquetes aéreos, vouchers de las reservas en el hotel, o cualquier otro documento que pudiera servir de justificación. Sin embargo, la solicitud fue rechazada.

Ante esto, las familias investigaron por su cuenta y se dieron cuenta que no tenían ninguna reservación a su nombre, a lo cual la empresa respondió que mejor les iban a hacer la devolución del dinero.

Así lo mencionó una de las víctimas: “Y la explicación de ellos fue, no, nosotros contratamos a un tercero y ya. Y más bien, si ustedes están muy preocupados, les devolvemos la plata. Ellos mismos nos dieron que nos devolvieran la plata. Entonces preguntamos, ¿cuándo nos la devuelven? No, tenemos que esperar a que el tercero nos devuelva la plata. Digo, pero si es que yo no le pagué a ningún tercero, nosotros le pagamos a Travel of Life. Nos responden el 8 de marzo que en 30 días se les devolverá el dinero a partir de la respuesta del primer derecho de petición, eso se cumplió el 8 de abril. Y nos han entregado plata, no han llamado, no han dicho nada”.

El proceso ya está con abogados de por medio y con la denuncia en la Superintendencia de Industria y Comercio. Además, en repetidas ocasiones, la familia ha intentado buscar apoyo del Centro Comercial Premium Plaza, pues dicen sentirse abandonados debido a que manifiestan que se habían sentido en tranquilidad de adquirir un servicio en el centro comercial, por el respaldo de credibilidad y seguridad que se supone garantizar desde este establecimiento comercial, lo que, según la familia, no representa la realidad.

Premium Plaza respondió que desde la administración, al solo gerenciar las zonas comunas de la Propiedad Horizontal, no cuentan con la potestad legal de poder gestionar más que la intermediación entre las partes y acercarse a la marca para plantearles el caso y que sea el mismo Travel of Life que responda.

¿Qué dice la agencia de viajes?

Caracol Radio visitó los dos locales que la agencia tenía en los dos centros comerciales de la ciudad. Ambos se encontraban cerrados, con un anuncio que decía: “comunicado, todas las peticiones, quejas y reclamos serán atendidos en los correos operaciones@travlife.com.co y gerencia@travlife.com.co.

Nuestro contacto inicial con la agencia fue a las 7:30 a.m. de ayer por su número de WhatsApp, los llamamos a las 6:15 p.m. también y no nos contestaron, lo mismo que por el correo electrónico.

Hablamos con personal de ambos centros comerciales y nos indicaron que desde la agencia no han notificado oficialmente que hayan cerrado sus locales. Sin embargo, en los últimos dos días no han abierto.

Además, es importante mencionar que al buscar a la agencia de viajes en Google, de 13 opiniones, 11 personas dicen que son unos estafadores.

Opiniones en Google de Travel of Life PT 2. Ampliar

Opiniones en Google de Travel of Life PT1. Ampliar

Los usuarios afectados temen que, con el antecedente de demoras en las respuesta, los representantes de la agencia no cumplan con el reembolso del dinero, que se comprometieron a realizar, según lo indicaron en su comunicado.