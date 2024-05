“Nosotros a los docentes que salieron no podemos darle una solución”: Alcaldía de Cúcuta

Profesores que no ganaron el concurso de mérito protestando a las afueras de la alcaldía de Cúcuta.

Cúcuta

Continúan las protestas en Cúcuta por parte de un grupo de más de 70 docentes que no lograron pasar el concurso de mérito. Sin embargo, el secretario de educación Carlos García Alicastro les respondió advirtiendo que este es un proceso que cursa tan como lo establece la ley.

El funcionario resaltó que, en tiempos, en acciones y en respuesta, la administración se ha ceñido a lo que regula la norma sobre el manejo de vinculación de docentes que ganaron sus plazas a través del mérito.

Resaltó que “nosotros a los docentes que salieron no podemos darle una solución, hemos podido ayudar con temporalidades, las temporalidades son de uno o cuatro meses por licencias de maternidad, siempre y cuando la lista de elegibles no la acepte y esa temporalidad no la podamos llevar al sistema maestro”.

Dijo además que “hemos tenido la oportunidad de tener constante diálogo con cada una de las personas que eran provisionales y quedaron desvinculados por el concurso de mérito. Esta problemática inicia para algunos, pero para otros es un beneficio, en el año 2021-2022-2023 a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil se presentó este concurso, fueron en 89 secretarías del país 30 departamentales, 59 municipales y entre eso está Cúcuta que ofertaron 900 plazas. Durante estos años se surtió el proceso en el que todos se presentaron en igualdad de condiciones y con las mismas garantías”.

Comentó también que “el año pasado establece una lista de elegibles que son los que superaron todas las etapas y lograron obtener un resultado satisfactorio y pasaron el concurso, llegamos a la secretaría de educación el 8 de enero, nos toca la difícil situación de notificarles a casi 700 docentes que quedaron desvinculados debido al concurso”.

Explicó que estos docentes se encuentran en periodo de prueba de acuerdo con la normatividad y lo que establece la ley y que el ministerio ha entregado tres circulares, y que el secretario está obligado a hacer uso de la lista de elegibles que tiene una durabilidad de dos años.

Sobre las opciones “el ministerio nos ha dicho que apenas se agote la lista de elegibles, existe una lista de retén social y luego vamos al sistema maestro, lo que le he manifestado a algunos de los docentes es que yo le he podido ayudar a más de 70 docentes, pero lo que sucede es que aún tenemos un listado de retén social que fue entregado por la administración saliente a la cual nos hemos ceñido porque es norma y debemos cumplirlo”.