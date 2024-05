Mateo García: “Toda mi familia son muy hinchas de Millonarios y yo le tengo cariño”

Mateo García, mediocampista bogotano de 25 años, es una de las revelaciones de la Liga colombiana este semestre con el Once Caldas. Llegó para este campeonato como una apuesta y logró consolidarse en el equipo titular, siendo uno de los hombres de confianza del ‘Arriero’ Herrera. Sus actuaciones le han permitido irse ganando el cariño de los hinchas del equipo de Manizales. García habló en El Alargue de Caracol Radio sobre su gran momento, los objetivos para esta temporada y se atrevió a decir de cuál equipo es hincha en Colombia.

El mediocampista bogotano es uno de los jugadores más importantes del Once Caldas, se adueñó del medio campo y es un bastión para el buen funcionamiento del equipo, se le preguntó si sintió presión en su llegada el club: “Sí, la dirigencia, el profesor siempre fue muy enfático de que acá la situación era bastante complicada, que se llevaban muchos años y resultados no tan positivos, entonces acá no servía nada que no fuera ganar y como mínimo meterse a los ocho, por ahí se nos iba complicando en la última fecha, pero menos mal pudimos meternos a los 8 después de mucho tiempo y hoy por hoy estar viviendo eso es muy bonito”.

El equipo de Manizales volvió a ganar después de cuatro partidos sin conocer la victoria, incluso estuvo a punto de quedarse por fuera del grupo de los ocho, entro en la octava posición. Esto dijo sobre este tema, “Pues hasta ahora llevamos una fecha de ese cuadrangular, para nosotros era importante hacer respetar esa localía, creo que el equipo después de haberse clasificado se quitó un peso de encima, porque había mucha presión, porque años anteriores se habían quedado por fuera por un punto, estando muy cerca. Se decía que nos iba a volver a pasar, fueron semanas muy complejas y esa presión nos afectó al grupo. Al momento que logramos clasificar siento que nos quitamos un peso de encima y a la hora de disputar los cuadrangulares está uno con más tranquilidad, y pues eso no ayudo a empezar ganándole a un muy difícil La Equidad”, afirmó.

Que le pide el Arriero Herrera en la cancha: “El viejo es un tipo que se hace querer, la verdad estoy muy agradecido con él, porqué me ha depositado una confianza muy grande, yo vengo de un equipo de segunda división y él a mí me ha respaldado. Es una persona bastante exigente por su edad, por cómo fue él como jugador, tiene un temperamento bastante fuerte, la competitividad sin duda es algo que él le ha impregnado a este equipo, no le gusta perder”, sentenció.

Próximo partido contra Tolima por la fecha 2 del grupo B

“Tolima es un equipo que en todas las líneas tiene jugadores de bastante nivel, si bien en cierto en los últimos partidos no han podido contar con uno de sus mejores jugadores que es Guzmán, no sé si él vaya a ser tenido en cuenta para este partido. En general tienen un medio campo muy interesante con Juan Pablo Nieto y Brayan Rovira, creo que la clave de ese partido va a ser contrarrestar ese fútbol que ellos dos logran generar, creo que el partido se va a disputar en la mitad de la cancha va a ser clave para sacar el resultado”.

¿Hincha de algún equipo en Colombia?

“Yo gran parte de mi proceso en divisores menores lo hice en Millonarios, tomé la decisión de salir de Millonarios porque no conté con mucho apoyo. Un jugador bogotano en Bogotá no es bien visto, normalmente en la capital suelen estar jugadores de diferentes lados. Salí de Millos y me fui para Pasto que es donde empecé mi carrera como futbolista profesional, toda mi familia, mi papá son muy hinchas de Millonarios y tengo un cariño por la institución; pero en estos momentos soy muy agradecido con el Once Caldas, le cogí un cariño muy grande a este equipo a la ciudad, me acogieron muy bien”, aseguró.

Sobre volver a Millonarios: “Esperemos que termina de suceder, yo ahorita por lo pronto tengo mi cabeza puesta en el Once y en hacer unos buenos cuadrangulares para pelear el título que no se consigue hace mucho tiempo”, finalizó García.