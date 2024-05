Mackalister Silva se aferra a la hazaña en Libertadores: Esto es fútbol y todo es posible

David Mackalister Silva en su juego de Copa Libertadores ante Bolívar. (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images) / RAUL ARBOLEDA

David Mackalister Silva, capitán de Millonarios, se mostró esperanzado en luchar por un lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores, luego del empate que sufrió en casa ante Bolívar, por la cuarta fecha del Grupo E del certamen continental.

El capitán azul reconoció su dolor y el de todos sus compañeros por este resultado adverso que los dejó al borde de la eliminación, pero aseguró que ahora deben pensar en el Deportivo Pereira, su próximo partido en los cuadrangulares de Liga.

“Hay momentos y cosas a las que hay que hacerle el duelo, esta es la noche para hacerle el duelo a este golpe que sufrimos por alguna manera llamarlo, y mañana levantarnos a trabajar, a corregir”, comentó Silva luego del partido ante los bolivianos.

No obstante, pese a los malos resultados, Silva expresó su ilusión con esa mínima chance que existe para llegar a octavos de final del certamen. El equipo bogotano deberá ganar sus partidos pendientes, ante Palestino en Bogotá y Flamengo en Brasil, esperando que en la última fecha los chilenos caigan en Bolivia.

“Esto es fútbol y todo es posible. Hacía un mes yo dije lo mismo porque creo en este grupo, creo en este equipo, sabemos lo que tenemos y creemos en lo que tenemos. A veces salen o no salen las cosas, pero nosotros mientras tengamos la posibilidad no vamos a dejar de luchar”, señaló al respecto.

Finalmente, de la lesión muscular que sufrió recientemente, dio un parte positivo. “Bien, gracias a Dios la verdad que no sentí ningún dolor, no sentí absolutamente nada y la verdad que eso me llena de nuevo de confianza”.