Sin mayor traumatismo avanza en Medellín el cambio del sistema de salud para docentes

Medellín, Antioquia

Desde el 1 de mayo comenzó a funcionar el cambio en el modelo de salud para los maestros, que en todo el país impactará a más 800.000 profesores y en Medellín a 53.000 afiliados. Aunque son muchas las dudas que tienen algunos de ellos con los cambios que podrían ocurrir, muchos no han sentido ninguna variación en la prestación de los servicios.

Caracol Radio habló con varios profesores y pensionados, quienes aseguraron que la atención, en general, es buena y han podido acceder a tratamientos y medicamentos sin mayores contratiempos. Algunos dicen que no saben muy bien si ha sido por el cambio, pero durante la última semana han obtenido respuestas más rápidas a sus solicitudes.

“Mi papá necesitaba un procedimiento de hernia umbilical e inguinal y tenía el proceso demorado. Sin embargo con el cambio hubo una respuesta más rápida y ya lo llamaron. Todo el procedimiento salió bien y la atención fue muy buena”, manifestó Ana Daniela Montoya, beneficiaria del sistema.

“Otros beneficiarios manifestaron: “Excelente, lo que hace que estamos con Sumimedical no hemos tenido ningún incoveniente”, “El servicio ha estado normal, en esta última semana he pedido dos citas odontológicas y todo ha sido normal”.

Persisten quejas por lentitud en el servicio

Algunos maestros expresan que hasta ahora no han sentido ningún cambio en el modelo de atención en salud. Dicen que la atención sigue siendo lenta y que al momento de reclamar medicamentos hay que destinar una buena parte del día para esta diligencia, por lo que prefieren comprarlos de manera particular.

“El servicio es lento, encontrar citas es demorado. Ahorita con el cambio no sé, porque la cita la había tomado antes, esperemos que con el cambio el servicio mejore, aunque tengo mis dudas. Los medicamentos que me mandan son tan básicos que prefiero comprarlos con mi dinero y no ir a hacer una fila de dos o tres horas para esperar un turno, para recibir una medicina que realmente me sale más económica si yo la compro”, indicó la docente Nerlys Pérez.

La Personería hace seguimiento

Desde la Personería de Medellín confirmaron que la atención de primer nivel se está brindando sin ninguna alteración. Sin embargo, advierten que la prestación del servicio en la mediana y alta complejidad sí registra algunas dificultades, especialmente para pacientes que requieren servicios para patologías de alto costo, como cáncer y VIH. También estarían teniendo algunos inconvenientes los pacientes de enfermedades crónicas de control, como hipertensión y diabetes.

“Algo que nos preocupa como Personería de Medellín es el riesgo por el que están pasando las maternas en este régimen especial, ya que hemos tenido reporte de algunos casos donde esta población de especial protección ha requerido un mayor nivel de complejidad o han requerido atención en los servicios de urgencias o atención especializada y algunas clínicas y hospitales de la ciudad les están generando barreras para poder acceder a la atención, ya que no están prestando los servicios a afiliados del magisterio”, explicó la líder del Observatorio de Salud, Tatiana Giraldo.