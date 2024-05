Malestar por falta de orientación en nuevo sistema de salud del magisterio

Cúcuta

Continúa el drama de los docentes en la ciudad de Cúcuta después del cambio en el sistema de salud del magisterio con una notable falta de información sobre el actual manejo.

Los educadores se encuentran preocupados frente a su atención y la de sus familiares, ya que no cuentan con las orientaciones para acceder al servicio en los centros de salud de la ciudad.

“Extrañados porque nos dijeron una cosa y ahora resulta que es otra, habían de pronto fallas, pero una gran mayoría pensamos que se hubiera hecho una transición o contratación con la misma fundación que ya tenía historias, un seguimiento, y de pronto mirar las condiciones para mejorar la atención al usuario” dijo a Caracol Radio Ludy Meneses, docente de la ciudad de Cúcuta.

Temen perder los tratamientos que venían realizando poniendo en riesgo su salud y la de sus beneficiarios.

“Esto es un caos porque ahora no se sabe nada de nada, si uno tiene un cita, un tratamiento, un procedimiento, no saben dar razón, lo que nos pasaron fue un comunicado, ya nos han explicado muchas cosas pero considero que no hay nada concreto” puntualizó Meneses.

Algunos docentes plantean la posibilidad de iniciar acciones legales para exigir el cumplimiento de sus derechos a la salud, ya que afirman no se ha tenido claridad del Gobierno y no se ha contado con el acompañamiento necesario por parte del magisterio.