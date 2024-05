Roa aseguró que fue premisa de campaña no exceder los topes: “en ninguna circunstancia”

Colombia

En medio de la nueva controversia que enfrenta el presidente Gustavo Petro, tras conocerse que en el CNE fue radicada una ponencia que pide formularle cargos a él y a su campaña por presuntamente haber excedido los topes de financiación, se conoció la declaración que el exgerente de la campaña, Ricardo Roa, dio el pasado 18 de abril, cuando fue citado en la Comisión de Acusaciones.

Allí, el hoy presidente de Ecopetrol aseguró que una premisa de la campaña fue, precisamente, no exceder esos topes: “La segunda premisa era ‘no podemos exceder los montos aprobados en ninguna circunstancia’, después de evitar la procedencia indebida y el riesgo, la vulnerabilidad que tenía el proyecto político de esas eventuales filtraciones de recursos”.

En esta misma intervención, Roa negó haber recibido donaciones de los empresario Euclides Torres y Christian Daes, del exnarco Samuel Santander Lopesierra y del ‘turco’ Alfonso Hilsaca. En ese momento fue consultado nombre por nombre.

En esta declaración, que sigue siendo analizada por los representantes investigadores que tienen asignado el caso, Ricardo Roa manifestó también que no se recibieron aportes de Fecode ni de la USO, pues eran conscientes de que no se podía porque cuentan con personería jurídica: “De las primeras cosas que aprendí es que las campañas presidenciales no pueden recepcionar recursos de entes con personería jurídica. Fecode tiene personería jurídica, yo les digo ‘nosotros no podemos recepcionar esos recursos’, y ya, hasta ahí llegó el tema ese dentro del aporte que hubo de Fecode a la campaña. Por parte de la USO, no, nunca”.

El proceso en la Comisión de Acusaciones se encuentra en etapa de indagación preliminar. Los representantes investigadores están recolectando pruebas para determinar si es necesario abrir una investigación formal o si, por el contrario, el caso debe concluir.