Piscinas del parque Acualago proliferan zancudos por llegada de las lluvias

Bucaramanga

Nuevamente residentes de este punto del área metropolitana de Bucaramanga, en inmediaciones del centro comercial Caracolí, entran en alerta por la llegada de las lluvias. Pues el agua que queda estancada en las piscinas comienza a generar la proliferación de zancudos en los barrios aledaños del parque Acualago.

Residentes y comerciantes manifiestan que en lo corrido de este año disminuyeron las visitas en el lote para la poda de maleza, además de la limpieza de varios sectores que se están usando de “baño público”.

En diferentes puntos delincuentes abren huecos, donde entran personas a consumir alucinógenos, habitantes en condición de calle y otros a terminar de desvalijar lo poco que queda del parque recreacional.

“Desde que está abandonado hace años aumentaron los zancudos, pero en esta época de lluvia se incrementa más. Si uno tiene hijos debe tener mucho cuidado y estar fumigando seguido. Esta problemática no la han arreglado y es bastante la plaga”, señaló una residente del barrio Asovilagos.

En los alrededores del parque se evidencia el abandono en el que permanece el parque, y cómo han intentado abrir espacios para habitarlo. La entrada del lote se convirtió en una selva y solo hay un vigilante contratado por la gobernación de Santander.

Caracol Radio visitó el lugar y se observa el agua verde que queda estancada en las piscinas. La maleza llega hasta el andén en el que transitan a diarios los ciudadanos, quienes están cansados de que no sea intervenido. Fomentando la proliferación de zancudos, enfermedades y la delincuencia.

Denuncian que con la llegada de las lluvias volvió a aumentar la cantidad de zancudos en los barrios aledaños. Personas siguen abriendo huecos para meterse al lote y habitar allí. @GobdeSantander pic.twitter.com/ysCYF9lQ2y — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) May 8, 2024

“Este año no han hecho brigadas. En tres años no he visto una sola persona haciendo brigadas en prevención del dengue. Está muy dejado y no sabemos cuándo lo van a intervenir”, expresó uno de los comerciantes de la zona.

El alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez, recientemente explicó que Acualago lo tiene la Lotería de Santander pero igual se recuperará y volverá a ser un parque de atracciones como antes.

Gerson González, secretario de Infraestructura del municipio, dijo este año van a definir los diseños y estudios para cumplir el proyecto. Solo falta recibir la financiación y apoyo de la gobernación.

“La idea es volver al parque familiar que se tenía antes. El tema de las piscinas no porque económicamente no es tan viable. Vamos a buscar diseños y que el costo de la boletería no sea tan alto. Antes había un lago, botes, caballos y atracciones mecánicas. Lo bueno es que está la voluntad del gobernador”.

Ante la espera de igual forma la comunidad florideña pide que sea intervenido lo antes posible, pues los malos olores fomentan la proliferación de insectos.

“Por las lluvias hay mucho zancudo. Nos afecta a la comunidad de Lagos 1, edificios, Asovilagos y locales. Estamos cansados. Ni la alcaldía, ni gobernación, ni Empas hacen limpieza o arreglan algo. Se están presentando enfermedades respiratorias a causa de los estancamientos en las piscinas y en el río lento”, manifestó Jorge Orlando Latorre.

Agregó “tapan, vuelven y destapan y las personas se meten a hacer sus necesidades, se llevan cosas y solo hay un celador para cuidar todo el sector. Es muy difícil”. Acualago abrió sus puertas en 2014 y cerró en 2020, en época de pandemia.