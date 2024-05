Piden prorroga de calamidad pública en La Feria

Bucaramanga

Levantaron la calamidad pública y no han intervenido la falla geológica que atenta con el colapso de una ladera del barrio La Feria en Bucaramanga.

Y no solo esto, debido a que la emergencia no fue atendida el salón comunal se mantiene cerrado porque está en pleno precipicio. Personas en condición de calle corren riesgo porque duermen allí.

De las 260 personas evacuadas 62 se quedaron sin el subsidio de arriendo, teniendo en cuenta que desde enero ya había varios afectados que no habían recibido el bono de $350 mil durante el primer trimestre.

🔴#Bucaramanga | En el barrio La Feria piden la prórroga de la calamidad pública decretada hace un año. Llegaron las lluvias y la ladera está al punto del colapso.



El salón comunal está al borde del abismo y 62 personas fueron excluidas del subsidio de arriendo. pic.twitter.com/khqUrTWmDM — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) May 8, 2024

“Le hemos solicitado al gobierno municipal que por favor se prorrogue la calamidad pública porque aún no hay una solución de fondo. No han intervenido la obra con el fenómeno de La Niña. Ha sido más fuerte, y se agrandaría peor la situación si no se interviene. Sería una calamidad”, dijo a Caracol Radio Isabel Román, presidenta Junta de Acción Comunal de La Feria.

Argumentó que han presentado derechos de petición a la alcaldía porque incluso hay hallazgos de irregularidades en el contrato que se estableció con Gestión del Riesgo.

Resulta que una de las demoras este año para atender la falla es que en 2023 se estableció un costo de 116 mil millones de pesos para invertir en esta obra y ahora en 2024 la inversión disminuyó, en lugar de aumentar.

“Ahorita la administración solicitó el retiro del proyecto para ajustarlo a los precios de 2024 y quedó valiendo 100 mil millones de pesos. No sé qué pasa porque supuestamente los costos este año son mayores comparado al año anterior”, agregó la edil de la comuna 4.

Al momento con la llegada de las lluvias se ha caído más parte del talud pese a que se tiene como medida de prevención la instalación de unos plásticos. La zona está llenando de basura, concreto, piedras y lodo, poniendo en riesgo especialmente a los residentes de los asentamientos La Cuyanita y Camilo Torres.

“Se la han pasado de estudio en estudio y el salón comunal de 500 millones de pesos se perdió. Un daño fiscal que se cometió con esa obra. Que si no se interviene, con el peso de 1.500 kilos que le pusieron a placa, se formará un hueco enorme y la calle 24 tiende a desaparecer”, expresó.