Partido Liberal abre indagación preliminar contra Andrés Calle por escándalo de la UNGRD

Nacional

El Consejo Nacional de Control Ético del Partido Liberal, comunicó que, tras discutir el caso de Andrés Calle por presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se decidió de manera unánime, abrir una investigación ético-disciplinaria al presidente de la Cámara de Representantes.

“En sesión extraordinaria el día 09 de mayo de 2024, abordó el caso del presidente de la Cámara de Representantes, señor Andrés David Calle Aguas, sobre la presunta participación en los hechos de corrupción que se investigan por la Justicia Penal, con la decisión unánime de abrir investigación ético disciplinaria, de conformidad con los artículos 84 y 85 del Código de Ética y Procedimiento Disciplinario del Partido Liberal Colombiano”, señaló el Partido en su comunicado.

Tras las declaraciones de Sneyder Pinilla, ex subdirector de la UNGRD, quién habría señalado a Andrés Calle y a Iván Name, presidente del Senado de la República, por presuntamente, recibir dineros para favorecer las reformas sociales del Gobierno, Calle expresó su compromiso con la transparencia y la vedad, apoyando a la justicia para esclarecer los hechos relacionados con los carrotanques en la Guajira.

“Quiero dejar claro que no he tenido relación alguna con dicho contrato, ni con ninguna otra actividad similar, es por eso que solicito a las autoridades que actúen con celeridad en este asunto, pero a la vez, con total objetividad para que no se desvíe la atención con incriminaciones infundadas”, agregó.

La colectividad lamentó estos hechos que, según lo manifiestan, “desdicen la conducta que deben asumir los voceros populares y que atentan contra la dignidad y el decoro de la democracia”.