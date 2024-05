Familia denuncia desalojo violento e injustificado de su casa pese a fallos a su favor

Medellín, Antioquia

Caracol Radio conoció la denuncia de una familia que recientemente fue desalojada de su hogar en el barrio Boston, centro oriente de la ciudad de Medellín, por las autoridades competentes bajo el argumento de que esta había sido rematada para pagar su hipoteca. Frente a esto, alegan que el proceso de remate y desalojo de la vivienda no tiene fundamentos, ya que el Tribunal Superior de Medellín había fallado a favor de los ocupantes del inmueble concediéndoles el amparo del derecho al debido proceso; y porque uno de sus ocupantes está incapacitado por el Ejercito Nacional, lo que impide su evacuación del hogar.

Además, denuncian que las autoridades abusaron de su poder al agredir y golpear en reiteradas ocasiones a uno de los integrantes de la familia mientras se llevaba a cabo el proceso de desalojo, produciéndole contusiones en la cara y en el rostro.

Fallos a su favor

Yolanda María Flores Ceballos, quien es la persona que compró el inmueble, explica las razones que hicieron que el Tribunal Superior de Medellín fallara a su favor en este proceso: “El juez estaba inhabilitado para trabajar sobre eso hasta comenzar un nuevo proceso. Primero, por violación al debido proceso. Segundo, porque en un amparo de pobreza, él me debía de haber asignado un abogado del Estado. Y tercero, el avalúo que hizo, lo hizo a su amaño. Lo hizo sobre avalúos viejos, no lo actualizó, y nunca avalúo de nuevo la propiedad ni me llamó”.

La familia relató que ellos compraron el inmueble en el 2011 con el objetivo de establecer allí un salón de banquetes y eventos sociales, además de habitarlo. La Curaduría no permitió que este negocio se llevara a cabo porque debajo de la casa se encuentra una quebrada. Por las deudas de la compra de la casa, y la dificultad que representaba volverla a vender, empezó un proceso de embargo y desalojo por parte de los juzgados primero y tercero del circuito de Medellín, el cual fue inhabilitado por indebido proceso. A pesar de esto, informan que, desconociendo el fallo del Tribunal Superior, los juzgados primero y tercero reactivaron el caso, remataron la casa por un valor mínimo y desalojaron a la familia.

Supuesto abuso policial

Con respecto a este proceso, Laura Rodas, otra integrante, denuncia que agentes de la policía se sobrepasaron en sus funciones al golpearla en el rostro, en sus extremidades y utilizar su taser de dotación en ella cuando estaba inmovilizada. Estas son sus palabras: “Llegó un señor coronel y el señor coronel usó su uso indebido de la fuerza en su totalidad. Yo estaba parada en la puerta y me dijo, ¡córrase que la vamos a abrir sí o sí! Entonces me empujó, yo le dije, ¡usted a mí no me tiene que tocar! Y entonces llegaron como entre cinco, me tiraron al piso, me esposaron. En ese momento tengo golpeados los brazos, la cara. Y a mi hermano también le querían golpear. Fue súper desproporcionado el hecho. Y la policía actuó súper mal con nosotras, porque éramos dos mujeres solas. Mi hermano que fue incapacitado”.

Otro agravante de la situación que denuncia esta familia es que uno de sus integrantes es parte de las Fuerzas Militares, el cual tiene una incapacidad total que, indican, impide que él sea desalojado de su hogar, ya que esta acción atentaría contra sus Derechos Humanos.

Por último, la familia espera que los jueces encargados de este caso reevalúen la situación y les permitan volver a su casa tal como indica el fallo a favor que fue dictaminado por el Tribunal Superior de Medellín, y que los respectivos entes judiciales investiguen el accionar de las autoridades al propiciar heridas a uno de los integrantes en lo que describen como un desalojo injustificado y violento de su hogar.