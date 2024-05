Explicación de la polémica jugada que reclamó el Bayern ante el Real Madrid en Champions

La semifinal vuelta entre el Real Madrid y el Bayern Múnich fue vibrante de principio a fin, como no podía dejar de ser en el conocido clásico de Europa y entre dos de los equipos más ganadores del Viejo Continente. Tras el empate a dos goles en la ida, el estadio Santiago Bernabéu fue el escenario para sacarse chispas y que dejó al cuadro español instalado en la final, pero a los alemanes con la desazón de la eliminación y con una polémica arbitral en contra.

Fue el conjunto bávaro el que inició dando el golpe con el golazo de Alphonso Davies al minuto 68 que de momento metía a los de Thomas Tuchel en la definición del título en Wembley. Sin embargo, los de Carlo Ancelotti apelaron a la épica y se valieron de un error de Manuel Neuer para empatar por medio de Joselu (88′) y concretar la remontada al 90+3′ también con tanto del delantero español.

La polémica que dejó el partido

El juez polaco Szymon Marciniak ya había añadido 9 minutos de reposición cuando se produjo el tanto del Madrid. La polémica, que reclamó todo el Bayern Múnich, fue al 90+13, cuando Vinícius Júnior perdió un balón en su intento de retenerla: Joshua Kimmich, desde el centro del campo, ubicó a dos compañeros (Mazraoui y De Ligt) entre los centrales del Madrid y envió el balón. Ferland Mendy ganó por los aires, el balón le quedó a Muller y este se la dejó a De Ligt, quien remató y mandó el balón al fondo de la red.

No obstante, la polémica se basó en que el juez central, quien pitó la final del Mundial de Catar entre Argentina y Francia, hizo sonar el silbato antes del remate del neerlandés, motivado porque el asistente de línea Tomasz Listkiewicz (también estuvo en la final de Qatar) levantó su bandera y marcó así el fuera de lugar, difícil de detectar a simple vista. Lo anterior, impidió que el VAR entrara a revisar la jugada mediante la tecnología del fuera de juego semiautomático, en un error de aplicación de protocolo.

Explicación de la jugada

El exarbitro español Eduardo Iturralde, quien colabora para la Cadena Ser, explicó en sus redes sociales la secuencia, asegurando que no se puede hablar de un gol anulado debido a que el árbitro pita antes de que ingrese el balón en el arco.

“Si el jugador está en fuera de juego, no habría ningún debate y si no está, el árbitro asistente se precipita en la gestión de la jugada. Tiene que dejar continuar la jugada cuando el balón tiene peligro, cuando está dentro del área y puede rematar un delantero. En esta jugada hay muchas vertientes”, inicia diciendo. Las vertientes de la jugada son:

¿Está o no fuera de juego?, desde las imágenes no se puede asegurar ni una ni otra. La gestión de la jugada: no se puede levantar tan pronto el banderín en una jugada tan justa No se puede hablar de gol anulado porque pita antes el árbitro.

Se puede concluir que hubo mala aplicación del procedimiento. Tanto el árbitro asistente como el juez central fallaron en sus respectivas decisiones, ambos precipitándose al accionar. Si hay o no fuera de lugar, no se puede establecer a simple vista.

Reacciones de los protagonistas a la jugada

Thomas Tuchel: “Creo que va contra cualquier norma del fútbol moderno lo que ha pasado. El asistente es el primero que se equivoca y levanta la bandera directamente en una situación en la que no podía estar seguro de hacerlo. Tener los huevos de levantar la bandera en una situación así es un error importante. Y luego el árbitro, cuando ha visto que ganamos el rebote, toma la decisión de pitar cuando hemos rematado en cinco segundos. Hemos perdido y no hay nada que hacer, pero esto no habría pasado al revés”.

Thomas Müller: “El árbitro no fue al VAR. Ni siquiera se dio la oportunidad de ir a verlo. Una situación así es muy extraña, pitar tan rápido. Pasa mucho aquí en Madrid... Lo vi hace unos años, con dos goles de Cristiano Ronaldo, pero eso fue antes del VAR”.

Matthijs de Ligt: “Si es fuera de juego, pues es fuera de juego. Pero hay normas en el fútbol, y la norma dice que si no es fuera de juego claro, y este no lo es, tienes que dejar acabar la jugada. Creo que es un error gravísimo. Esto es una vergüenza. El juez de línea me ha dicho que siento haberme equivocado”.