Tuchel explota y va de frente contra el arbitraje: “Las disculpas no valen”

Real Madrid se clasificó a la final de la UEFA Champions League en un duelo que se resolvió en los últimos 10 minutos del partido, gracias al doblete de Joselu, quien entró desde el banco y clasificó a los españoles. Aunque el equipo español se llevó la alegría en su casa, muchos quedaron con la duda del gol del Bayern Múnich en la última jugada de los 90 minutos que daba el empate y posterior alargue al partido.

La anotación de Matthijs de Ligt fue anulada por el juez Szymon Marciniak, quien vio la bandera arriba del juez de línea y no tuvo el juicio de la duda para tener un compás de espera, y revisar a detalle la jugada. La determinación del árbitro generó muchas polémicas y comentarios al respecto, que en el entrenador del Bayern, Thomas Tuchel, dieron un parte de molestia y desaliento.

“Creo que va contra cualquier norma del fútbol moderno lo que ha pasado. El asistente es el primero que se equivoca y levanta la bandera directamente en una situación en la que no podía estar seguro de hacerlo. Tener los huevos de levantar la bandera en una situación así es un error importante. Y luego el árbitro, cuando ha visto que ganamos el rebote, toma la decisión de pitar cuando hemos rematado en cinco segundos. Hemos perdido y no hay nada que hacer, pero esto no habría pasado al revés”, expresó el técnico alemán.

Irá desatada

Tuchel fue puntual en demostrar su irá por el mal proceder del cuerpo arbitral, que, por un lado, opacan el trabajo y presentación de los jugadores, y nuevamente abre la polémica sobre la ayuda de los jueces a Real Madrid. Tal como ocurrió en el clásico español ante Barcelona el pasado 21 de abril, con dos jugadas en cuestión.

“Estoy enfadado. Le he dicho al equipo que no íbamos a poder hacer un juego perfecto, pero sí estar a la altura. Tuvimos oportunidades de contragolpe… hemos tenido grandes oportunidades en cuanto a los contraataques. Eso nos ha dado algo de oxígeno, por supuesto. Casi hemos llegado a la meta y hemos perdido, pero lo hemos dado todo. No sé si es mi derrota más amarga. Nunca me ha costado perder, he tenido otras en finales… pero lo hemos dado todo y no entendemos por qué no ha sido suficiente”, añadió

No caben las disculpas

En declaraciones posteriores al partido en la zona mixta, el defensor De Light confesó haber tenido un cruce de palabras con el juez de línea, quien le expresó “el juez de línea me dijo: lo siento, cometí un error”.

Sobre esto, el entrenador de 50 años expresó que no es el momento, ni la situación para lamentar los errores. Adicionalmente, fue enfático al declarar que para estas instancias se necesita un arbitraje a la altura.

“Aceptamos las disculpas, pero no es el momento de pedirlas. Son semifinales y no es el momento de cometer esos errores. Los árbitros tiene que estar al máximo nivel y no pueden pedir disculpas. Si no es capaz de estar a la altura, ¡no vale con pedir disculpas!”, concluyó.