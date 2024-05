El Consejo de Estado decide si mantiene o no personería jurídica de Partido 'En Marcha'

Bogotá

El Consejo de Estado examina sí mantiene o no la personería jurídica del movimiento ‘En Marcha’, creado en 2018 por el exministro Juan Fernando Cristo, al parecer por poca influencia política.

Dentro de la deliberación en el Contencioso Administrativo, el movimiento político fundado a finales de la década del 10 y que se convirtió en Partido para 2022, no propiamente estar dentro de la Coalición Centro Esperanza, lo hace merecedor de personería jurídica. Puesto que ese movimiento que tiene ideales liberales, no ha participado activamente en elecciones ni tampoco en ellas, ha alcanzado un porcentaje valido para el censo nacional.

Cabe contextualizar que para el año 2023, se presentó una demanda de nulidad para el Partido En Marcha, por parte de la abogada Ximena Echavarría, quien sostiene que de acuerdo al artículo 108 de la Constitución, se le puede reconocer como partido político a todo movimiento administrativo y representativo que participe en elecciones de Congreso y logre mínimo el 3% de los votos que valida el Consejo Nacional Electoral.

A partir de allí, la demanda explica que ningún candidato ha tomado las banderas de En Marcha en sí, desde las elecciones de 2023, puesto que los senadores Gustavo Moreno, Guido Echeverry y Jairo Castellanos, fueron elegidos bajo el aval de la Alianza Social Independiente (ASI), porque en su momento ‘En Marcha’ no tenía como otorgarles esa inscripción y solo se limitaba a llamarlos militantes.

Se señala en la demanda que “el hecho que en el acuerdo de coalición apareciera En Marcha como firmante no indica que ello fuera correcto pues, al no ser partido, no tenía capacidad jurídica para celebrar el mencionado acuerdo”.

Y si bien el Consejo Nacional Electoral, ha reconocido a ‘En Marcha’ con personería jurídica, bajo la postura de la Corte Constitucional de eliminar barreras para acceder a la política, según la demanda lo dispuesto por la misma Constitución, hace que no se ajuste ese reconocimiento; por lo cual el Consejo de Estado resolverá sí mantiene o no la personería jurídica.