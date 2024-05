Alerta por propagación de Hepatitis A en el Valle de Aburrá donde hay cerca de 700 casos

Ante la propagación de casos de Hepatitis A, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá alertó que esta enfermedad infecciosa, que afecta el hígado, se está propagando de manera acelerada. Hasta ahora, en Medellín se confirman 542 casos, de los cuales el 33% ha requerido hospitalización.

La líder de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín, Rita Almaza Payares, dijo que se mantiene la alerta por incremento de contagios en el área metropolitana, dado que se mantiene activo el brote de Hepatitis A.

Según las conclusiones del Consejo Metropolitano de Salud, en Bello hay 58 casos confirmados, en Itagüí 20, en Sabaneta 11, en Copacabana 13, en Envigado 9, en La Estrella 9 casos, en Caldas 4, en Barbosa uno y en Girardota otro más.

El subdirector de Desarrollo Social del Área Metropolitana, Santiago Pérez, contó que actualizarán el censo de la población susceptible a contagio para empezar con los procesos de inmunización para prevenir los contagios.

En Antioquia, en lo corrido de este año se han presentado 684 casos, un 246% más que el mismo periodo de 2023 cuando fueron 305 contagios por Hepatitis A.

Sobre la Hepatitis A

Esta enfermedad se transmite cuando una persona no infectada y no vacunada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada.

Los síntomas de la enfermedad incluyen el cambio de color de la materia fecal que se aclara un poco y la orina se ve más oscura, fiebre, malestar general, vómito, náuseas, dolor en la parte superior del abdomen, dolor en las articulaciones y coloración amarilla de los ojos y la piel.

Las autoridades sanitarias recomendaron desinfectar las frutas y las verduras con un poco de hipoclorito mezclado en un litro de agua. Además, lavarse las manos constantemente.