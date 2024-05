Esta es la respuesta de Credicars por las denuncias de presunta estafa y faltas de pago

Medellín, Antioquia

El negocio automotriz Credicars, acusado de falta de pagos y presuntas estafas, entabló conversación con Caracol Radio, en donde manifestó que las denuncias son falsas, pues señalan que los procesos de compraventa mencionados no corresponderían a su versión de los hechos y que los 10 años que llevan laborando en Movicentro son expresión de su transparencia en los negocios.

En primer lugar, Luz Janeth López, dueña de Credicars, aseguró que este es un caso aparte y que el gran problema con el spark en discordia fue la prenda con la deuda de 8 millones de pesos que se tenía por su anterior dueña, Diana Moreno.

Como mencionamos anteriormente, esta situación fue clara para ambas partes y según Credicars, también lo fue para los compradores del vehículo. Explican que aunque sí se pagó la prenda, el carro quedó con la deuda en Chevy Plan por más tiempo del habitual, lo que dificultó su entrega a Susana y a su padre, que posteriormente, por desconfianza, pidieron un reembolso y se les entregó el twingo como parte de medio de pago.

Janeth López indicó que cuando logró vender el spark, el nuevo dueño fue detenido por la policía, por un supuesto embargo por la falta de pago de la prenda en años anteriores. Información que confirmamos por capturas de mensajes en donde se evidencia cuando el nuevo dueño le reclama a Credicars la problemática. Situación que a su vez fue contrastada con Diana Moreno, anterior dueña del vehículo en cuestión y le señaló a Caracol Radio, con mensajes del juzgado que se trataría de un malentendido judicial puesto que el carro no estaba embargado, solo tenía una orden de aprehensión y que ya tenía orden de levantamiento por los paz y salvo en los pagos, que también fueron suministrados a este medio.

El embargo

Janeth López le confirmó a Caracol Radio que es consciente de que a pesar de todo lo acontecido y los malentendidos en sus negocios, debe pagar los dineros restantes, que son a Diana Moreno 4′950.772 y a Susana y su padre 2 millones de pesos. El problema es que no tiene cómo, pues por una deuda de más de 100 millones de pesos, le embargaron sus cuentas.

Explica que en 2021 y 2023 le ordenaron los embargos por la falta de pagos a clientes de esas fechas. Según su versión, esto dado por el robo y la traición de uno de sus socios.

“Yo tenía un socio que se me fue con mi platica, con plata de clientes y con platas para comprar. Resulta eso de que yo haberme intoxicada con deudas, con cosas, yo dije yo tengo que responder, tener un apoyo porque no me puedo ir, yo no me quiero volar, yo quiero pagar, entonces hice varios acuerdos”, indicó Janeth López.

¿Por qué no paga?

De acuerdo a estas declaraciones, aunque la orden se hizo en tiempo atrás, el congelamiento de sus cuentas se realizó en diciembre de 2023, fecha en la que le expone a los involucrados tanto en la compra como en la venta del spark, que no puede pagar.

Problemática que como habiamos expuesto en Caracol Radio, fue escalonando a los altos administrativos y a la incertidumbre de los implicados, por lo que se realizaron los acuerdos de pago mediados por el gerente de Movicentro; los cuales hasta el momento, no ha cumplido.

La explicación a esto se acuña a varias razones, Janeth expone que al tener el embargo de su cuenta, se encuentra de manos atadas para las transferencias, que la situación económica en el sector automotríz es compleja y han disminuido las ventas, pero sobretodo, al grave estado de salud de su padre, lo que le ha imposibilitado trabajar en normalidad y solucionar las deudas; pero asegura que les va a pagar.

“Yo las llamo, les doy cara, espérenme. Estoy tratando de solucionar con otras cosas, buscar otras salidas”.

Hasta el momento, en los casos que conocimos, que ya tienen procesos legales activos, se le deben sumas pequeñas de dinero, comparadas con las inicialmente pactadas, pero que tanto para Diana como para Susana y su padre, son necesitadas con urgencia pues se han ido postergando con el pasar del tiempo.

Janeth expresa que esta compleja situación le ha generado múltiples problemas y dolores de cabeza: “Ya me están pidiendo que me vaya del local. Yo voy a responder por mis cosas que tengo pendiente, pero imagínate yo ahorita empezar de cero de nuevo, a conseguir un local, o a ir buscando otras opciones para responder. Lo que yo le decía a Doña Diana. ¿Usted cree que con dañarme la fama va a ser algo que necesitas que yo le pague?”

Referente a los otros casos, mencionó que han sido propuestas de acuerdos de pago para intentar saldar las deudas de clientes a pesar de su emproblemada situación económica y judicial.

El caso sigue con versiones trucadas, confrontadas y todos con la misma conclusión: “necesito la plata”.